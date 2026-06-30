به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسین امیدی گفت: مساجد همواره به عنوان کانونهای اصلی هدایت فرهنگی و اجتماعی در مناسبتهای مهم ملی و مذهبی نقشآفرینی کردهاند و امروز نیز میتوانند در ثبت و ماندگارسازی حماسههای مردمی اثرگذار باشند.
وی با اشاره به اجرای ویژهبرنامه «بدرقه آفتاب» افزود: این رویداد با هدف سازماندهی مشارکت مردمی، ارائه خدمات فرهنگی و پشتیبانی و پاسداشت مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی در ایام تشییع برگزار میشود و کانونهای فرهنگیهنری مساجد در اجرای آن نقش محوری دارند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگیهنری مساجد فارس ادامه داد: برنامههای این رویداد در سه محور فرهنگی و هنری، ساماندهی و فعالیتهای رسانهای و ارتباطی طراحی شده و اعضای کانونها میتوانند با تولید محتوا در قالب عکس، کلیپ موبایلی، عکسنوشته، پیام صوتی و سفرنامه در این حرکت رسانهای مشارکت کنند.
حجت الاسلام امیدی با بیان اینکه شعار این رویداد «باید برخاست» است، افزود: هدف آن ثبت روایتهای مردمی از مراسم تشییع و ایجاد جریان رسانهای در سطح کانونهای مساجد کشور است.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگیهنری مساجد فارس همچنین از دیگر برنامههای این ایام خبر داد و گفت: اعزام عاشقان به مراسم تشییع در تهران، قم و مشهد، برپایی موکبها و ایستگاههای صلواتی، محافل قرآنی، ختم صلوات، شعرخوانی، دلنوشتهخوانی و برنامههای عزاداری در سطح استان اجرا خواهد شد.
به گفته وی، این برنامهها از ۱۳ تا ۱۹ تیرماه در کانونهای فرهنگیهنری مساجد فارس برگزار میشود و با هدف تقویت حضور مردمی و تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی طراحی شده است.
نظر شما