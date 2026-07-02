به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمدرضا دهقان با اشاره به آماده‌سازی مواکب استقبال و پذیرایی از زائرین تشییع مراسم رهبر شهید گفت: ستاد استقبال از زائران قائد شهید امت با محوریت موکب شهید جابر و با همکاری فرمانداری، ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان مرودشت، شهرداری، ادارات، نهادها، هیئات مذهبی و گروه‌های مردمی تشکیل شده است و هم‌اکنون عملیات آماده‌سازی مواکب استقبال و پذیرایی از زائران در ورودی شهر مرودشت با تمام ظرفیت در حال انجام است تا از فردا شب خدمات‌رسانی به زائرانی که به مقصد تهران، قم و مشهد در حال تردد هستند، آغاز شود.

فرمانده سپاه مرودشت تصریح کرد: مواکب استقبال از زائران با محوریت موکب شهید جابر از فردا شب به صورت ۲۴ ساعته آماده خدمت‌رسانی خواهند بود و خدماتی از جمله انواع پذیرایی، میان‌وعده، توزیع آب، یخ، شربت، چای، محل اسکان و استراحت موقت و سایر امکانات رفاهی را به زائران ارائه خواهند کرد تا زائران در مسیر عزیمت به مراسم تشییع قائد شهید امت با آرامش و رفاه بیشتری به سفر خود ادامه دهند.