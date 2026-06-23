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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

مسابقات فوتسال کافا - تاجیکستان

تمرین تیم ملی فوتسال زنان پیش از بازی با قرقیزستان

تمرین تیم ملی فوتسال زنان پیش از بازی با قرقیزستان

تیم ملی فوتسال زنان با برگزاری دومین جلسه تمرینی خود در شهر دوشنبه روند آماده‌سازی برای حضور قدرتمند در رقابت‌های تورنمنت کافا را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دومین تمرین تیم ملی فوتسال زنان ایران پس از ورود به شهر دوشنبه صبح امروز زیر نظر شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی و اعضای کادر فنی برگزار شد.

در این جلسه تمرینی ملی‌پوشان با انگیزه و روحیه‌ای بالا برنامه‌های متنوعی شامل تمرینات بدنی، کار با توپ، مرور تاکتیک‌های هجومی و دفاعی، اجرای بازی در فضاهای کوچک و هماهنگی‌های گروهی را پشت سر گذاشتند.

کادر فنی نیز با دقت عملکرد بازیکنان را زیر نظر داشت و آخرین نکات فنی و تاکتیکی مورد نیاز برای آغاز مسابقات را به ملی‌پوشان منتقل کرد. فضای پرنشاط و تمرکز بالای بازیکنان در جریان تمرین نشان از عزم جدی تیم ملی برای شروعی موفق در این رقابت‌ها داشت. تیمی که با ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه به دنبال ارائه نمایشی شایسته و کسب نتایج مطلوب در تورنمنت کافا است.

تیم ملی فوتسال بانوان ایران نخستین دیدار خود در این تورنمنت را روز پنجشنبه ۴ تیرماه از ساعت ۱۸:۰۰ به وقت محلی برابر تیم ملی قرقیزستان برگزار خواهد کرد.

کد مطلب 6868701

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