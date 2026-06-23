تمرین تیم ملی فوتسال زنان پیش از بازی با قرقیزستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دومین تمرین تیم ملی فوتسال زنان ایران پس از ورود به شهر دوشنبه صبح امروز زیر نظر شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی و اعضای کادر فنی برگزار شد.

در این جلسه تمرینی ملی‌پوشان با انگیزه و روحیه‌ای بالا برنامه‌های متنوعی شامل تمرینات بدنی، کار با توپ، مرور تاکتیک‌های هجومی و دفاعی، اجرای بازی در فضاهای کوچک و هماهنگی‌های گروهی را پشت سر گذاشتند.

کادر فنی نیز با دقت عملکرد بازیکنان را زیر نظر داشت و آخرین نکات فنی و تاکتیکی مورد نیاز برای آغاز مسابقات را به ملی‌پوشان منتقل کرد. فضای پرنشاط و تمرکز بالای بازیکنان در جریان تمرین نشان از عزم جدی تیم ملی برای شروعی موفق در این رقابت‌ها داشت. تیمی که با ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه به دنبال ارائه نمایشی شایسته و کسب نتایج مطلوب در تورنمنت کافا است.

تیم ملی فوتسال بانوان ایران نخستین دیدار خود در این تورنمنت را روز پنجشنبه ۴ تیرماه از ساعت ۱۸:۰۰ به وقت محلی برابر تیم ملی قرقیزستان برگزار خواهد کرد.