  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

کشف یک تن میگوی قاچاق در میناب

کشف یک تن میگوی قاچاق در میناب

میناب - فرمانده پایگاه دریابانی میناب از توقیف یک فروند شناور حامل یک تن میگوی قاچاق در شهرستان میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی در تشریح خبر توقیف یک فروند شناور حامل میگوی قاچاق، گفت: مرزبانان این پایگاه از خروج یک محموله میگوی قاچاق به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس مطلع و اقدامات لازم برای دستگیری قاچاقچیان را آغاز کردند.

میرعالی افزود: مرزبانان با استفاده از منابع اطلاعاتی موفق شدند شناور را در دریا شناسایی و در یک اقدام ضربتی آن را توقیف کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب در خاتمه با اشاره به دستگیری متهمان فراری در دستور کار اطلاعاتی این پایگاه می باشد، در این عملیات گفت: در بازرسی از شناور توقیفی یک تن میگوی قاچاق را کشف کنند.

گفتنی است؛ کارشناسان ارزش این محموله کشف شده با احتساب شناور توقیفی ۳۰ میلیارد ریال بر آورد کرده اند.

کد مطلب 6876082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها