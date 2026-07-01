کشف یک تن میگوی قاچاق در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی در تشریح خبر توقیف یک فروند شناور حامل میگوی قاچاق، گفت: مرزبانان این پایگاه از خروج یک محموله میگوی قاچاق به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس مطلع و اقدامات لازم برای دستگیری قاچاقچیان را آغاز کردند.

میرعالی افزود: مرزبانان با استفاده از منابع اطلاعاتی موفق شدند شناور را در دریا شناسایی و در یک اقدام ضربتی آن را توقیف کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب در خاتمه با اشاره به دستگیری متهمان فراری در دستور کار اطلاعاتی این پایگاه می باشد، در این عملیات گفت: در بازرسی از شناور توقیفی یک تن میگوی قاچاق را کشف کنند.

گفتنی است؛ کارشناسان ارزش این محموله کشف شده با احتساب شناور توقیفی ۳۰ میلیارد ریال بر آورد کرده اند.