حسین دستگردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متقاضیان سفر اربعین باید با مراجعه به سامانه «سما» به نشانی samah.haj.ir نسبت به ثبتنام اقدام کنند. ثبتنام در این سامانه بسیار ساده است و افراد بالای ۱۸ سال باید با شماره تلفن همراهی که به نام خودشان ثبت شده وارد سامانه شوند تا پس از دریافت کد تأیید، اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کنند.
وی با اشاره به ضرورت اعتبار گذرنامه افزود: زائران باید گذرنامه بینالمللی یا گذرنامه زیارتی با حداقل شش ماه اعتبار داشته باشند و افرادی که هنوز گذرنامه دریافت نکردهاند یا اعتبار گذرنامه آنها رو به پایان است، هرچه سریعتر برای صدور یا تمدید آن اقدام کنند و این موضوع را به روزهای پایانی موکول نکنند.
مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی با تأکید بر انتخاب صحیح محل سکونت در سامانه گفت: زائران استان باید محل سکونت خود را خراسان جنوبی ثبت کنند تا آمار دقیق برای برنامهریزی کمیتههای ستاد اربعین استان در اختیار مسئولان قرار گیرد.
به گفته وی، همچنین انتخاب مرز خروج و ورود، تاریخ سفر و نوع وسیله نقلیه نیز از اطلاعات مهمی است که در برنامهریزیهای ملی و استانی نقش دارد.
لزوم نصب نرمافزار همیار اربعین
دستگردی بیان کرد: هزینه ثبتنام در سامانه تنها مربوط به بیمه و خدمات درمانی زائران است که در مجموع ۲۰۰ هزار تومان شامل ۱۷۰ هزار تومان حق بیمه و ۳۰ هزار تومان هزینه خدمات درمانی است و پس از پرداخت این مبلغ، ثبتنام نهایی شده و کد رهگیری برای زائر ارسال میشود.
وی افزود: همراه با پیامک تأیید ثبتنام، لینک نرمافزار «همیار اربعین» نیز در اختیار زائران قرار میگیرد و توصیه میشود همه زائران این نرمافزار را نصب کنند؛ زیرا خدمات متعددی از جمله ارسال پیامک رایگان، نقشه مسیرها، معرفی موکبها، ثبت افراد یا اموال مفقودی و سایر خدمات مورد نیاز را ارائه میدهد.
مدیر حج و زیارت استان با اشاره به ثبتنام گروهی گفت: امکان ثبتنام بهصورت فردی وجود دارد، اما توصیه ما ثبتنام گروهی برای خانوادهها و کاروانها است.
وی ادامه داد: نفر اول بهعنوان سرگروه ثبت میشود و افراد زیر ۱۸ سال نیز باید حتماً بهعنوان عضو گروه ثبتنام شوند و هر گروه میتواند تا ۴۰ نفر عضو داشته باشد.
توصیههایی برای اربعین
دستگردی درباره دریافت ارز اربعین نیز اظهار کرد: پرداخت ارز اربعین منوط به ثبتنام در سامانه «سما» است و طبق اعلام بانک مرکزی، به هر زائر ۲۰۰ هزار دینار عراق اختصاص مییابد که جزئیات نحوه پرداخت آن از سوی بانکهای عامل اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به پیگیری برای برقراری پرواز اربعین از بیرجند افزود: فرودگاه و دستگاههای مرتبط بهصورت جدی موضوع برقراری پرواز مستقیم اربعین دنبال میشود، اما تحقق این موضوع به تعداد متقاضیان بستگی دارد.
دستگردی افزود: از این رو زائرانی که قصد سفر هوایی دارند، از هماکنون به آژانسهای مسافرتی مراجعه و آمادگی خود را اعلام کنند تا آمار دقیقی برای برنامهریزی پروازها در اختیار مسئولان قرار گیرد.
مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در سفر اربعین گفت: زائران باید کدهای QR و کارت شناسایی صادرشده از سامانه را چاپ و همراه داشته باشند، تلفن همراه خود را خاموش نکنند، از مدارک هویتی بهخوبی مراقبت کنند و هنگام استفاده از خودروهای دربستی، مشخصات راننده، شماره تماس و پلاک خودرو را ثبت کنند تا در صورت بروز مشکل امکان پیگیری وجود داشته باشد.
ثبتنام در سامانه سما جدی گرفته شود
دستگردی بیان کرد: زائرانی که پس از ثبتنام تصمیم به انصراف از سفر بگیرند، میتوانند تا ۲۴ ساعت پیش از زمان اعلامشده برای خروج از مرز، انصراف خود را در سامانه ثبت کنند و در این صورت هزینه بیمه به حساب معرفیشده بازگردانده میشود.
وی زمان عملیات رسمی اعزام زائران اربعین را از سوم تا پانزدهم مردادماه اعلام کرد و گفت: خدمات کمیتههای ستاد اربعین نیز بر اساس همین بازه زمانی برنامهریزی شده است.
دستگردی گفت: همچنین حدود ۷۰ درصد مواکب خراسان جنوبی در شهر کاظمین مستقر خواهند بود و سایر مواکب نیز در نجف، کربلا و مسیرهای منتهی به این شهرها به زائران خدمات ارائه میکنند.
مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی در پایان از زائران خواست ثبتنام در سامانه «سما» را جدی بگیرند و گفت: تمام خدمات پیشبینیشده برای زائران از جمله بیمه، ارز اربعین، خدمات پشتیبانی و امدادی بر پایه اطلاعات ثبتشده در این سامانه ارائه میشود و هرچه ثبتنام زودتر انجام شود، برنامهریزی برای خدمترسانی مطلوبتر خواهد بود.
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