به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروابط عمومی انجمن موسیقی ایران، سومین شب از دومین دوره محفل عاشورایی «خیمه هنر» سهشنبه ۹ تیر در فضای باز مجموعه تئاتر شهر برگزار شد؛ شبی که موسیقی، از آئینهای کهن جنوب تا نغمههای عاشیقی آذربایجان و سوگخوانی ارکسترال، روایتگر حماسه کربلا شد و در کنار تعزیه، پردهخوانی و شعر، فضای متفاوت تری را برای مخاطبان رقم زد.
آغازگر برنامه، گروه «آوای ساحل» بود که با اجرای آئین سنج و دمام، فضای محوطه تئاتر شهر را رنگ و بوی عزاداری جنوب ایران بخشید. پس از آن نیز، گروه سرود «اسوه» با اجرای قطعاتی در وصف اهل بیت (ع)، بخش دیگری از برنامه را به خود اختصاص داد.
در ادامه، مجلس پردهخوانی «عابس و حقالناس» با روایت ابوالفضل ورمزیار، یکی از داستانهای ماندگار واقعه عاشورا را برای مخاطبان بازگو کرد. پس از آن نیز سعید بیابانکی و عباس صادقی با شعرخوانی، فضای برنامه را به سمت ادبیات عاشورایی سوق دادند و پیوند شعر و موسیقی آئینی را تکمیل کردند.
اما یکی دیگر از بخشهای سومین شب «خیمه هنر»، اجرای گروه موسیقی نواحی «اوخشانما» از آذربایجان شرقی بود. این گروه با بهرهگیری از ساز بالابان و آواز عاشیقی، قطعاتی را با مضامین عاشورایی و در وصف اهل بیت (ع) اجرا کرد؛ آثاری که بر پایه موسیقی اصیل آذربایجان شکل گرفته و با نوحهخوانی تلفیق شده بودند.
پس از اجرای موسیقی نواحی، مجلس تعزیه «شهادت امام حسین(ع)» به سرپرستی جواد خداوندی از دامغان روی صحنه رفت. این مجلس با تکیه بر شیوههای اصیل تعزیهخوانی، روایت واپسین لحظات حماسه عاشورا را پیش روی مخاطبان قرار داد و با استقبال حاضران همراه شد.
در ادامه اجراهای صحنهای سومین شب «خیمه هنر» نیز علی رها از خوانندگان تازه وارد موسیقی پاپ به اجرای سوگ خوانی پرداخت.
پایانبخش برنامه نیز اجرای ارکستر سازهای بادی با اجرای قطعاتی متناسب با فضای محرم، جلوهای متفاوت از موسیقی سوگواری را به نمایش گذاشت.
در کنار اجراهای صحنهای، نمایشگاه آثار برگزیده نخستین رویداد «خیمه هنر» و پردهنگاری عاشورایی، کارگاه تولید و همآفرینی آثار خوشنویسی اشعار رهبر شهید و نمایشگاه نقاشی و پردهنگاری عاشورایی نیز میزبان علاقهمندان بود؛ بخشهایی که در تعامل با اجراهای موسیقایی و نمایشی، تصویری چندوجهی از هنر عاشورایی را پیش روی مخاطبان قرار دادند. این در حالی است که مریم معترف بازیگر و کارگردان تئاتر، رضا بنفشه خواه بازیگر سینما و تلویزیون، مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد اله یاری مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی، کورش سلیمانی بازیگر و رئیس مجموعه تئاتر شهر، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، رضا مردانی معاون بنیاد فرهنگی هنری رودکی و تعدادی دیگر از مدیران و هنرمندان از مهمانان روز سوم ویژه برنامه «خیمه هنر» بودند.
دومین دوره محفل عاشورایی «خیمه هنر» به همت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا ۱۶ تیر در مجموعه تئاتر شهر ادامه دارد و هر شب با حضور هنرمندان موسیقی، نمایش، هنرهای تجسمی و ادبیات، روایتهای متنوعی از فرهنگ و هنر عاشورایی را پیش روی مخاطبان قرار میدهد.
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