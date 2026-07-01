به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، نمایش «خوی حیوانی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی هلیا خادم، هم‌زمان با رونمایی از پوستر رسمی این اثر، وارد مرحله فروش بلیت شده و از اول مرداد در سالن جمیله شیخی تالار محراب، روی صحنه می‌رود.

نمایشنامه «خوی حیوانی» را بهنام ترابی با اقتباسی از نمایشنامه «تانگو» اثر اسلاومیر مروژک نوشته است. این نمایش با نگاهی فلسفی و تاریخی، مفاهیمی چون قدرت، ایمان، ایدئولوژی، آزادی و مناسبات انسانی را در قالب یک روایت نمایشی به چالش می‌کشد.

هلیا خادم، کارگردان و تهیه‌کننده این اثر، درباره روند تولید نمایش «خوی حیوانی» گفت: تولید نمایش خوی حیوانی نزدیک به یک سال به طول انجامید. در این مسیر، گروه با تغییرات و چالش‌های متعددی روبه‌رو شد اما تلاش کردم این دشواری‌ها را نه به‌عنوان مانع، بلکه به‌عنوان بخشی از فرآیند خلق اثر بپذیرم. آنچه امروز با عنوان «خوی حیوانی» روی صحنه می‌رود، حاصل نزدیک به یک سال ایستادگی، هم‌دلی، اعتماد متقابل و ادامه‌دادن یک گروه در تمام فراز و نشیب‌های این مسیر است. در خوی حیوانی کوشیده‌ایم جهانی را ترسیم کنیم که در آن خانه صرفاً یک مکان نیست، بلکه بازتابی از جامعه، ساختار قدرت و روابط انسانی است؛ فضایی که مرز میان ایمان، ایدئولوژی، آزادی و سلطه را به پرسش می‌کشد.

در خلاصه‌ داستان این نمایش آمده است: نمایش «خوی حیوانی» روایت مردی است که برای حفظ نظم و باورهای خود، خانواده‌اش را در خانه‌ای زندانی می‌کند. خانه در این نمایش، تنها یک مکان نیست؛ بلکه بازتابی از جامعه و ساختار قدرت است؛ جایی که مناسبات انسانی، ایمان، ایدئولوژی و میل به سلطه، سرنوشت شخصیت‌ها را رقم می‌زند.

امیرعباس حیدری، هنگامه معلم، تانیا بیات، صادق فخاری، عماد تدوینی و ملیکا حیدری بازیگران نمایش «خوی حیوانی» هستند.

دیگر عوامل این اثر عبارتند از اسدالله عسگری خادم مدیر پروژه، محمد لهاک مجری طرح و طراح پوستر، ایمان مهرعلی و عماد تدوینی گروه کارگردانی، ایمان مهرعلی برنامه‌ریز، علی اعتمادی ساخت دکور، ترانه راوشی طراح موسیقی و نوازنده ویولن، مهرزاد عسکری نریشن، پوریا سالخورده اتاق فرمان، نسیم حسینی عکاس، احمدرضا حجارزاده امور رسانه و اطلاع‌رسانی.

نمایش «خوی حیوانی» از اول مرداد در تالار محراب روی صحنه می‌رود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای رزرو و تهیه بلیت نمایش «خوی حیوانی» به صفحه اختصاصی این اثر در سایت تیوال مراجعه کنند.