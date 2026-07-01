سرهنگ اکبر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: در راستای پاسخ به مطالبات شهروندان مبنی بر پاکسازی نقاط آلوده و افزایش ضریب امنیت اجتماعی، مرحله جدیدی از طرح «آرامش» با هدف برخورد قاطع با سوداگران مرگ و توزیعکنندگان مواد مخدر در سطح شهرستان نجفآباد به اجرا درآمد.
وی با بیان اینکه این طرح با برنامهریزی دقیق اطلاعاتی و عملیاتی به مدت ۷۲ ساعت توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و یگانهای کلانتری شهرستان اجرا شد، افزود: نتایج این اقدامات، شناسایی و دستگیری ۴۲ نفر از عوامل توزیع و خردهفروشی مواد مخدر بود که در بازرسی از مخفیگاههای آنان، نزدیک به ۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.
سرهنگ احمدی در ادامه به دیگر دستاوردهای این طرح اشاره کرد و گفت: در جریان اجرای این عملیات، ۴ دستگاه خودروی سواری که از آنها برای جابهجایی و توزیع مواد مخدر استفاده میشد، شناسایی و توقیف شدند.
فرمانده انتظامی نجفآباد با تأکید بر جنبه اجتماعی این طرح بیان کرد: همچنین در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی و جمعآوری معتادان متجاهر، ۲۱ نفر از این افراد شناسایی و جمعآوری شدند که برای گذراندن مراحل درمانی و بازپروری به مراکز مجاز ترک اعتیاد معرفی گردیدند.
وی با اشاره به اینکه پاکسازی چهره شهر از وجود فروشندگان مواد مخدر و معتادان متجاهر یکی از اولویتهای پلیس است، تصریح کرد: پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی، تمامی تحرکات سوداگران مرگ را رصد میکند و اجازه نخواهد داد امنیت روانی جامعه توسط این افراد به خطر بیفتد.
سرهنگ احمدی در پایان ضمن قدردانی از تعامل مردم با پلیس، خاطرنشان کرد: مشارکت فعال شهروندان در اعلام اخبار و گزارشهای مربوط به فعالیتهای مشکوک در حوزه خرید و فروش و یا نگهداری مواد مخدر، نقش بسزایی در موفقیت پلیس دارد. از این رو از شهروندان تقاضا داریم هرگونه مورد مشکوک را بدون فوت وقت از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ یا پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اطلاعرسانی کنند تا اقدامات قانونی لازم در کوتاهترین زمان ممکن انجام پذیرد.
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