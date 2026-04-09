ترافیک سنگین در محور چالوس و هراز

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای استان اظهار کرد: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای استان از جمله محور چالوس بهصورت دوطرفه برقرار است.
وی افزود: از نظر شرایط ترافیکی، در محور چالوس مسیر شمال به جنوب در محدودههای میانک و مجلار ترافیک سنگین گزارش شده است.
صادقی ادامه داد: همچنین در محور هراز در محدوده سهراهی چلاو، ترافیک در برخی مقاطع بهصورت سنگین در جریان است.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران با بیان اینکه تردد در محورهای فیروزکوه و کیاسر بهصورت عادی و روان برقرار است، گفت: در حال حاضر هیچگونه مداخلات جوی در محورهای استان گزارش نشده است.
وی همچنین به وضعیت محورهای فرعی اشاره کرد و افزود: برخی مسیرهای فرعی از جمله محور وازک به بلده دارای محدودیت بوده و رانندگان باید با رعایت نکات ایمنی تردد کنند.
نظر شما