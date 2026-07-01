به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی، در جلسه فوق‌العاده هماهنگی برنامه‌های آیین وداع و تشییع رهبر شهید، از بسیج تمامی ظرفیت‌های شهرستان بهارستان برای خدمت‌رسانی به زائران این مراسم خبر داد.

وی که فرماندار بهارستان است، اظهار کرد: عزت، اقتدار، شرف و آبروی امروز کشور مرهون مجاهدت‌ها، تدبیر و رهبری رهبر شهید است و همه دستگاه‌ها باید با تمام توان در مسیر خدمت به زائران این آیین باشکوه گام بردارند.

شرفی افزود: خدمت‌رسانی به زائران تنها یک مأموریت اجرایی نیست، بلکه فرصتی برای ادای دین به آرمان‌های رهبر شهید و کسب رضای الهی است و از این‌رو تمامی دستگاه‌ها باید با هماهنگی کامل، حضور میدانی و احساس مسئولیت، وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند.

وی با تأکید بر اینکه آبروی شهرستان در گرو کیفیت خدمت‌رسانی به زائران است، تصریح کرد: تمامی امکانات، تجهیزات، ظرفیت‌های انسانی و لجستیکی شهرستان باید بدون هیچ‌گونه محدودیتی برای اجرای مطلوب این مأموریت به کار گرفته شود و هیچ دستگاهی نباید از مسئولیت خود غفلت کند.

فرماندار بهارستان همچنین بر آمادگی کامل محل‌های اسکان، مواکب، مراکز پذیرایی، امکانات بهداشتی، خدمات امدادی، حمل‌ونقل و تأمین امنیت و ایمنی زائران تأکید کرد و خواستار رفع فوری هرگونه نواقص احتمالی پیش از ورود کاروان‌های زائران شد.

در پایان این جلسه، آخرین وضعیت آماده‌سازی تدارکات مربوط به استقبال، پذیرایی و اسکان زائران توسط دستگاه‌های مسئول بررسی و بر اجرای دقیق مصوبات و استمرار نظارت میدانی تا پایان مراسم تأکید شد.