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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

آیت‌الله رشاد: رهبر شهید جامع همه شاخه‌های حکمت بودند

آیت‌الله رشاد: رهبر شهید جامع همه شاخه‌های حکمت بودند

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران جامع همه شاخه‌های حکمت بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی‌اکبر رشاد در آیین افتتاح نخستین همایش بین‌المللی «مکتب امام شهید؛ تبیین اندیشه، سیره و حکمرانی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای شهید(رضوان‌الله تعالی علیه)» اظهار کرد: برای شناخت شخصیت رهبر شهید باید سال‌ها پژوهش و برنامه‌ریزی علمی انجام شود؛ زیرا ایشان شخصیتی چندبعدی و کم‌نظیر بودند که در حوزه‌های مختلف علمی، فکری و مدیریتی به مرتبه‌ای ممتاز دست یافته بودند.

وی با اشاره به جامعیت شخصیت رهبر شهید گفت: اگر بخواهیم تنها یک تعبیر درباره ایشان به کار ببریم، باید بگوییم که ایشان «مجمع همه انواع حکمت» بودند؛ شخصیتی که شاخه‌های گوناگون حکمت نظری و عملی را در وجود خود جمع کرده بود.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: هرچند هیچ انسانی، جز معصومان(ع)، واجد همه کمالات نیست، اما همان‌گونه که اولیای الهی مظهر اسماء و صفات الهی هستند، رهبر شهید نیز در عرصه‌های مختلف علمی و فکری، جلوه‌ای کم‌نظیر از این جامعیت را به نمایش گذاشته بودند.

رشاد با تأکید بر جایگاه ممتاز فقهی رهبر شهید اظهار کرد: ایشان نه‌تنها فقیهی برجسته، بلکه صاحب‌نظر، نوآور و دارای ابتکار در مباحث اجتهادی بودند و در برخی حوزه‌های علمی به مرتبه‌ای رسیده بودند که می‌توان از آن به عنوان جایگاهی ممتاز در تاریخ فقاهت شیعه یاد کرد.

وی افزود: رهبر شهید از هوش، دقت، سرعت انتقال ذهن و تسلط فوق‌العاده بر ابزارهای اجتهاد برخوردار بودند. احاطه عمیق بر فقه، اصول، قرآن کریم و مبانی استنباط، جایگاه علمی ویژه‌ای برای ایشان رقم زده بود.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به گستره دانش رهبر شهید گفت: آشنایی عمیق با تفسیر قرآن، تاریخ اسلام، تاریخ ایران، تاریخ معاصر و تحولات منطقه، تنها بخشی از دامنه وسیع دانش ایشان بود و در بسیاری از موضوعات، دیدگاه‌هایی تخصصی و مبتنی بر مطالعه و تحقیق ارائه می‌کردند.

رشاد همچنین به علاقه رهبر شهید به ادبیات اشاره کرد و افزود: ایشان در حوزه شعر، ادبیات و نقد آثار ادبی نیز صاحب ذوق و نظر بودند و بسیاری از آثار شاعران و نویسندگان معاصر را با دقت مطالعه و نقد کرده بودند.

وی ادامه داد: رهبر شهید آثار شمار زیادی از رمان‌نویسان و داستان‌نویسان ایرانی را مطالعه کرده بودند و درباره آنها تحلیل و نقدهای دقیق ارائه می‌دادند؛ موضوعی که نشان‌دهنده وسعت مطالعات و نگاه عمیق فرهنگی ایشان است.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به خاطرات خود از جلسات علمی با رهبر شهید گفت: هرگاه در محضر ایشان درباره موضوعات علمی، فرهنگی یا ادبی گفت‌وگو می‌شد، عمق اطلاعات و احاطه ایشان بر مباحث، حاضران را شگفت‌زده می‌کرد.

رشاد به اشراف رهبر شهید بر مسائل دفاعی و نظامی اشاره کرد و اظهار داشت: با وجود آنکه ایشان آموزش‌های کلاسیک نظامی ندیده بودند، در بررسی طرح‌ها و برنامه‌های دفاعی، با اشراف کامل و نگاهی راهبردی وارد بحث می‌شدند و فرماندهان عالی نیروهای مسلح نیز از دقت نظر و تحلیل‌های ایشان بهره می‌بردند.

به گفته وی، بسیاری از فرماندهان برجسته دفاع مقدس، از جمله شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، بارها به این اشراف و دقت راهبردی رهبر شهید اذعان کرده بودند.

آیت‌الله رشاد رهبر شهید انقلاب اسلامی را یکی از برجسته‌ترین اندیشمندان حوزه فرهنگ دانست و گفت: ایشان شناختی عمیق از فرهنگ، تمدن و تحولات تاریخی داشتند و بی‌تردید می‌توان از رهبر شهید به عنوان یکی از بزرگ‌ترین فرهنگ‌شناسان معاصر یاد کرد.

وی با اشاره به نظریه‌پردازی‌های رهبر شهید در عرصه فرهنگ افزود: مباحث و دیدگاه‌های ایشان درباره فرهنگ، از جمله نظریه‌های مرتبط با تعادل فرهنگی و مبانی مهندسی فرهنگی، از جمله نظریات مهم و اثرگذار در این حوزه به شمار می‌رود که مورد توجه محافل علمی و پژوهشی قرار گرفته است.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار کرد: حتی در برخی سفرهای علمی خارج از کشور نیز پژوهشگران و استادان دانشگاه‌ها، آثار و نظریه‌های رهبر شهید در حوزه فرهنگ را مورد بحث و بررسی قرار داده و درباره آنها کتاب‌ها و پژوهش‌هایی منتشر کرده‌اند.

رشاد با اشاره به تسلط رهبر شهید بر زبان و ادبیات فارسی گفت: یکی دیگر از ویژگی‌های ممتاز ایشان، دقت در واژه‌گزینی و اصطلاح‌سازی بود. رهبر شهید با حساسیت ویژه‌ای نسبت به زبان فارسی، در تولید مفاهیم، معادل‌سازی واژگان و غنای ادبیات فارسی نقش‌آفرینی می‌کردند.

وی‌ در پایان تأکید کرد: بسیاری از واژه‌ها، اصطلاحات و تعابیری که امروز در ادبیات انقلاب اسلامی و فضای فرهنگی کشور رایج است، حاصل دقت نظر، ذوق ادبی و نگاه راهبردی رهبر شهید به زبان فارسی است؛ موضوعی که سهم مهمی در غنی‌سازی ادبیات معاصر ایران داشته است.

کد مطلب 6876317
محسن صمیمی

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