به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای همراهی با حضور گسترده مردم در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، موکب فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، برای ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی به عزاداران و زائران، در تهران، خیابان مطهری، نبش میرزای شیرازی برپا می‌شود.

در همین راستا، چهار دستگاه کتابخانه عمومی سیار در محل‌های اسکان زائران و برخی مسیرهای اصلی تشییع مستقر می‌شوند تا امکان دسترسی به خدمات کتابخانه‌ای و برنامه‌های فرهنگی برای شرکت‌کنندگان در مراسم، فراهم شود.

ساماندهی ۵۰۰ کتابدار از سراسر کشور برای مشارکت در برنامه‌های فرهنگی و پشتیبانی از زائران، آماده‌سازی بخشی از ظرفیت کتابخانه‌های عمومی در استان‌های مسیر و مقصد تشییع و همچنین تهیه و توزیع بسته‌های محتوایی و فرهنگی مرتبط با رهبر شهید انقلاب با همکاری قرارگاه کودک، نوجوان و خانواده، از دیگر اقداماتی است که برای خدمت‌رسانی به عزاداران برنامه‌ریزی شده است.