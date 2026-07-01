به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن دانیاری پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه امام جمعه قروه با قدردانی از برگزاری این آیین و حضور مسئولان و مهمانان اظهار کرد: مهم‌ترین هدف از این مسئولیت، تقویت نظام اسلامی است؛ نظامی که زمینه‌ساز تحقق حکومت کریمه و ظهور منجی عالم بشریت خواهد بود.

وی با بیان اینکه تقویت نماز جمعه از مهم‌ترین راه‌های تقویت نظام اسلامی است، افزود: اگر بخواهیم به دولت کریمه نزدیک شویم، باید به وظایف خود عمل کنیم و یکی از مهم‌ترین این وظایف، تقویت جایگاه نماز جمعه است.

امام جمعه قروه نماز جمعه را دارای سه رکن عبادی، سیاسی و اجتماعی دانست و تصریح کرد: این فریضه الهی یک اجتماع منظم زیر پرچم توحید است که در سایر اجتماعات بشری نظیر آن وجود ندارد و همین ویژگی، آن را در تحقق اهداف جامعه اسلامی ممتاز کرده است.

دانیاری با اشاره به نقش تاریخی نماز جمعه در صدر اسلام گفت: پیامبر اکرم (ص) با تشکیل مسجد و اقامه نماز جمعه، پایه‌های یک اجتماع دینی و سیاسی را بنا نهادند که امروز نیز این نقش در جامعه اسلامی تداوم دارد.

وی با اشاره به شرایط منطقه و تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه افزود: در جریان تحولات اخیر و جنگ احزاب رسانه‌ای و سیاسی، نماز جمعه‌ها در سراسر کشور نقش مهمی در حفظ انسجام اجتماعی ایفا کردند و توطئه‌های دشمنان را خنثی ساختند.

امام جمعه قروه با تأکید بر سنگینی مسئولیت امامت جمعه تصریح کرد: پذیرش این مسئولیت، وظیفه‌ای بسیار سنگین است و انسان باید همواره از خداوند برای انجام صحیح آن یاری بطلبد.

وی با اشاره به آیه «رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ» گفت: آغاز این مسئولیت را با توکل بر خداوند و طلب صداقت در ورود و خروج از این جایگاه دنبال می‌کنم و امیدوارم خدمت ما موجب رضایت الهی و مردم باشد.

حجت‌الاسلام دانیاری همچنین با قدردانی از امام جمعه پیشین قروه و خدمات وی اظهار کرد: باید حرمت جایگاه امامت جمعه و اعتماد رهبری معظم انقلاب حفظ شود و این مسئولیت با دقت، صداقت و پرهیز از هرگونه خطا ادامه یابد.

وی در پایان ضمن آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب و خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی، بر تداوم همکاری‌ها و همدلی برای پیشبرد اهداف دینی و اجتماعی تأکید کرد.