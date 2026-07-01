به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد رضوی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابلاغ برنامه ارتقای بهره‌وری خدمات دولتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: برنامه ارتقای بهره‌وری خدمات دولتی دستگاه با هدف ارتقای بهره‌وری، بهبود کیفیت خدمات و تقویت نظام ارزیابی عملکرد، به حوزه‌های ستادی، سازمان‌های تابعه و واحدهای اجرایی وزارتخانه ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای سیاست‌های ارتقای بهره‌وری، افزایش اثربخشی فعالیت‌ها و بهبود مستمر فرآیندهای خدمت‌رسانی، «برنامه ارتقای بهره‏‌وری خدمات دولتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به تمامی حوزه‌های وزارت متبوع ابلاغ شده است، افزود: این برنامه با رویکرد توسعه مدیریت بهره‌ور، شناسایی ظرفیت‌های بهبود، سنجش میزان تحقق اهداف، پایش شاخص‌های عملکردی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات تدوین شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بر اساس این ابلاغ، حوزه‌های ستادی، سازمان‌های تابعه و واحدهای اجرایی موظفند ضمن بررسی وضعیت موجود، نسبت به اجرای برنامه‌های بهبود، پایش مستمر شاخص‌های تعیین‌شده، ارائه گزارش‌های دوره‌ای از میزان پیشرفت اقدامات و شناسایی موانع اجرایی، اقدام کنند.

رئیس کمیته راهبردی ارتقاء بهره‌وری دستگاه با تأکید بر اهمیت بهره‌وری به عنوان یکی از محورهای اصلی تحول اداری، عنوان کرد: اجرای دقیق این برنامه می‌تواند ضمن افزایش کارآمدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمینه ارتقای رضایت‌مندی ذی‌نفعان و استفاده بهینه از منابع را فراهم کند.

رضوی اظهار کرد: نتایج حاصل از پایش عملکرد دستگاه در چارچوب شاخص‌های مصوب، مبنای ارزیابی میزان تحقق اهداف بهره‌وری و برنامه‌ریزی برای اقدامات اصلاحی و توسعه‌ای در دوره‌های آتی خواهد بود.