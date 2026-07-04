صادقی: راه عزت، استقلال و آزادگی رهبر شهید را ادامه خواهیم داد

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار صادقی عصر شنبه در همایش دانشآموزی «باید برخاست» که در هنرستان اکبریه ناحیه پنج تبریز برگزار شد، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، شهدای جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس سوم، بهویژه قائد شهید امت، اظهار کرد: ملت ایران این روزها در سوگ رهبری قرار دارد که عزت، اقتدار، ایستادگی و مردانگی را به مردم ایران هدیه کرد.
وی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی رهبر شهید انقلاب افزود: ایشان در طول ۳۷ سال رهبری، با الهام از سیره پیامبر اسلام (ص)، ایستادگی در برابر استکبار و ظلم را به جهانیان آموختند و همواره توجه ویژهای به تعلیم و تربیت داشتند؛ از همین رو امروز در همایش «باید برخاست» گرد هم آمدهایم تا بر وفاداری خود به آرمانهای ایشان تأکید کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانشرقی با بیان اینکه «باید برخاست» نماد تداوم مسیر عزت، استقلال، آزادی و آزادگی ملت ایران است، گفت: فرهنگیان و دانشآموزان با حضور در این همایش، پیمان خود را برای ادامه راه امام شهید و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید میکنند.
صادقی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی خاطرنشان کرد: اگرچه از شهادت رهبر شهید انقلاب اندوهگین هستیم، اما همانند پیامآوران نهضت عاشورا، راه ایشان را با حفظ وحدت و همبستگی ادامه خواهیم داد و با جانشین ایشان تجدید بیعت میکنیم.
وی افزود: فرهنگیان استان خود را متعهد میدانند که در مسیر اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، همانگونه که در کنار امام شهید بودند، همچنان با تمام توان در عرصه تعلیم و تربیت خدمت کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانشرقی با اشاره به برنامههای این ادارهکل در ایام تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب گفت: همایش «باید برخاست» از ۱۳ تا ۲۰ تیرماه در ۳۵ نقطه استان برگزار میشود و پویش «به روشنی ماه»، برپایی موکبهای فرهنگی در تهران، مشهد و تبریز و روایتگری مراسم تشییع توسط خبرنگاران دانشآموز خبرگزاری پانا از دیگر برنامههای پیشبینی شده در این ایام است.
صادقی در پایان از فرهنگیان، دانشآموزان و خانواده بزرگ آموزش و پرورش خواست با حضور گسترده در برنامههای پیشبینیشده، ضمن ادای احترام به مقام والای امام شهید، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کنند.
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