زلزله ۳.۳ ریشتری در حوالی پاکدشت؛ لرزش خفیف در شرق تهران ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۱۳:۰۰ و ۹ ثانیه روز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ در شرق استان تهران ثبت شد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز لرزهنگاری، کانون این زمینلرزه در مختصات ۳۵.۴۸ درجه عرض شمالی و ۵۱.۷۵ درجه طول شرقی و در عمق ۱۴ کیلومتری زمین قرار داشته است.
این زمینلرزه در فاصله ۶ کیلومتری پاکدشت، ۷ کیلومتری شریفآباد و ۱۰ کیلومتری قیامدشت رخ داده است.
تاکنون هیچیک از نهادهای امدادی یا مسئولان محلی گزارشی درباره خسارتهای احتمالی یا مصدومان این زمینلرزه منتشر نکردهاند. همچنین گزارشی از اختلال در خدمات عمومی یا زیرساختهای منطقه اعلام نشده است.
استان تهران در مجاورت چند گسل فعال قرار دارد و وقوع زمینلرزههای خفیف در بخشهایی از این استان، از جمله مناطق شرقی، بهطور دورهای ثبت میشود. کارشناسان همواره بر ضرورت آمادگی شهروندان و مقاومسازی ساختمانها در برابر زلزله تأکید کردهاند.
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