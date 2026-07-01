به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد محمدی در سخنانی با اشاره به اینکه پروژه مهر یکی از مهمترین برنامههای ملی آموزشوپرورش برای آمادهسازی مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی است، اظهار کرد: این پروژه در قالب هشت کارگروه اجرا میشود و تمامی نیازهای مدارس در حوزه فضا، تجهیزات، منابع انسانی و محتوای آموزشی را مورد بررسی قرار میدهد تا دانشآموزان از نخستین روز مهر، در محیطی استاندارد، ایمن و بانشاط حضور یابند.
تأکید بر جایگاه مدیران مدارس در اجرای موفق پروژه مهر
وی با بیان اینکه در لرستان، کارگروه «تأمین، تعمیر، تجهیز و تعدیل» با رویکردی متفاوت فعالیت میکند، افزود: تأمین منابع تنها به اعتبارات مالی محدود نیست، بلکه استفاده از ظرفیتهای موجود مدارس، مشارکت خیرین، ظرفیت دستگاههای اجرایی و مدیریت صحیح امکانات موجود نیز بخش مهمی از فرایند تأمین منابع به شمار میرود.
معاون اداره کل آموزشوپرورش لرستان، «تعدیل» را یکی از ارکان مهم این کارگروه دانست و تصریح کرد: بسیاری از تجهیزات آموزشی در برخی مدارس مازاد بر نیاز هستند، درحالیکه مدارس دیگر به همان تجهیزات نیاز دارند. با مدیریت صحیح منابع و جابهجایی هدفمند امکانات، میتوان بدون صرف هزینههای جدید، بخشی از نیازهای مدارس را برطرف کرد.
محمدی با تأکید بر جایگاه مدیران مدارس در اجرای موفق پروژه مهر، گفت: مدیر مدرسهمحور اصلی این حرکت است و از اختیارات لازم برای تصمیمگیری در چارچوب مدرسه برخوردار است. انتظار داریم مدیران با برنامهریزی، جذب مشارکتهای مردمی و استفاده از ظرفیت خیرین، مدارس را برای آغاز سال تحصیلی آماده کنند.
وی تصریح کرد: اعتبارات پروژه مهر نیز به مدارسی اختصاص خواهد یافت که با برنامهریزی، مشارکت و اقدام عملی وارد میدان شده باشند. مدیرانی که منتظر تخصیص اعتبار بمانند، فرصتهای ارزشمند آمادهسازی مدارس را از دست خواهند داد، اما مدیران فعال و خلاق، علاوه بر حمایتهای مردمی، از حمایتهای مالی آموزشوپرورش نیز بهرهمند خواهند شد.
شادابسازی و بهسازی ۴۲۱ مدرسه لرستان
معاون اداره کل آموزشوپرورش لرستان، از مشارکت ۲۴ هنرستان استان در اجرای پروژه مهر خبر داد و افزود: در هر شهرستان و منطقه، یک هنرستان بهعنوان پایلوت تعمیرات انتخاب میشود تا هنرجویان و هنرآموزان با انجام تعمیرات مدارس، ضمن کسب تجربه عملی و مهارتآموزی، در بهسازی فضاهای آموزشی نیز نقشآفرینی کنند. این اقدام علاوه بر کاهش هزینهها، موجب تقویت آموزشهای مهارتی خواهد شد.
محمدی همچنین به اجرای طرح شهید «عجمیان» اشاره کرد و گفت: در این طرح، ۴۲۱ مدرسه شامل دو هزار و ۲۰۰ کلاس درس در سطح استان برای شادابسازی و بهسازی هدفگذاری شدهاند. رنگ موردنیاز مدارس، تجهیزات تعمیر میز و نیمکت و سایر ملزومات تهیه و سهمیه شهرستانها مشخص شده است و از روزهای آینده در اختیار مناطق آموزشی قرار میگیرد.
وی افزود: تاکنون ۹۰۰ دست تجهیزات تعمیر میز و نیمکت نیز تأمین و میان شهرستانها توزیع شده تا با مشارکت هنرستانها، بخش قابلتوجهی از تجهیزات فرسوده مدارس بازسازی و آماده استفاده شود.
مدرسه کانون تحول جامعه است
معاون اداره کل آموزشوپرورش لرستان با دعوت از خیرین، اصناف، نهادهای اجرایی و تمامی اقشار جامعه برای مشارکت در پروژه مهر، گفت: مدرسه تنها متعلق به آموزشوپرورش نیست، بلکه کانون تحول جامعه است. هر فرد موفقی روزی از همین مدارس مسیر پیشرفت خود را آغاز کرده و امروز نیز میتواند با بازگرداندن بخشی از توان خود به مدرسه، در تربیت نسل آینده سهیم باشد.
محمدی با تأکید بر اینکه اقتدار آینده کشور از مدرسه آغاز میشود، اظهار کرد: اگر امروز به دنبال ایران قوی، جامعهای پویا و آیندهای روشن هستیم، باید مدرسه را در اولویت قرار دهیم و با همدلی، مدیریت صحیح منابع و مشارکت عمومی، مهر ۱۴۰۵ را به یکی از ماندگارترین و متفاوتترین آغازهای سال تحصیلی در استان لرستان تبدیل کنیم.
نظر شما