به گزارش خبرنگار مهر، فیلم‌های سینمایی مختلفی چون «۱۲ سال بردگی»، «سگ را بجنبان»، «نوری در میان اقیانوس» و «خائن» در آخر این هفته از شبکه‌های مختلف سیما روی آنتن می‌روند. در ادامه این گزارش به معرفی و مرور این آثار می‌پردازیم.

«۱۲ سال بردگی» روی آنتن شبکه سه

فیلم سینمایی «۱۲ سال بردگی» محصول سال ۲۰۱۳ به کارگردانی استیو مک‌کوئین جمعه ۱۲ تیر ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی چیویتل اجیوفور، مایکل فاسبندر و بندیکت کامبربچ آمده است: سال ۱۸۴۱، سالومون نورثاپ یک سیاهپوست آزاد است که با همسر و فرزندانش زندگی می‌کند. او با نواختن ویولن امرار معاش می‌کند. یک شب توسط چند نفر اراذل و اوباش اغفال شده، به وسیله آنها مسموم و به‌عنوان برده فروخته می‌شود. به هوش که می‌آید، خود را در غل و زنجیر می‌بیند. سپس به مزارع پنبه در جنوب آمریکا برده می‌شود و ... .

«۱۲ سال بردگی» بر اساس زندگی‌نامه‌ای به همین نام اثر ساموئل نورثاپ ساخته شد و توانست جوایز بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین بازیگر نقش مکمل زن را از آن خود کند. این فیلم از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۸.۱ و از وبسایت راتن‌تومیتوز نمره قابل توجه ۹۵ را به دست آورد.

این فیلم مک‌کوئین با بودجه‌ای ۲۰ میلیون دلاری ساخته شد و توانست در فروش جهانی به رقم بیش از ۱۸۷ میلیون دلار دست پیدا کند.

کندیس فردریک منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: فیلم «۱۲ سال بردگی» که همزمان بلندپروازانه، صادقانه و وحشتناک است، شاید آسان‌ترین فیلمی نباشد که بیش از یک بار بتوان آن را تماشا کرد، اما با یک بار دیدن، برای همیشه در خاطرتان خواهد ماند.

روایت سرپوش نهادن بر یک رسوایی در شبکه ۴

فیلم سینمایی «سگ را بجنبان» محصول سال ۱۹۹۷ به کارگردانی بری لوینسون پنجشنبه ۱۱ تیر ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی رابرت دنیرو، داستین هافمن و آنه هچ آمده است: رئیس‌جمهور ایالات متحده تنها ۲ هفته قبل از انتخابات، در حال تجاوز به یک دختر نوجوان در دفتر بیضی شکل کاخ سفید گیر می‌افتد. وینیفرید ایمز دستیار رئیس‌جمهور، کنراد برین متخصص بزرگ کنترل افکار عمومی را برای منحرف کردن توجه مردم از این رسوایی استخدام می‌کند. برین تصمیم می‌گیرد یک جنگ ساختگی در آلبانی ترتیب دهد تا رسانه‌ها را به این موضوع مشغول کند. او با استنلی ماتس تهیه‌کننده هالیوود تماس می‌گیرد تا این جنگ جعلی را با تمام جزئیات از جمله یک آهنگ تم و فیلم ساختگی از یک کودک یتیم فراری برای جلب همدردی عمومی تولید کند. این فریب ابتدا موفقیت‌آمیز عمل می‌کند و محبوبیت رئیس‌جمهور در نظرسنجی‌ها به سرعت افزایش می‌یابد. وقتی سازمان سیا از این توطئه باخبر می‌شود، مأمور یانگ را برای مواجهه با برین می‌فرستد. برین، یانگ را متقاعد می‌کند که افشای این فریب به نفع او و سیا نیست، اما ... .

این فیلم بر اساس رمانی به نام «قهرمان آمریکایی» نوشته لری بینهارت ساخته شد و نامزد دریافت اسکار بهترین بازیگر مرد و بهترین فیلمنامه اقتباسی بود. «سگ را بجنبان» از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۷.۱ و از وبسایت راتن‌تومیتوز نمره ۸۶ را کسب کرد. این فیلم با بودجه‌ای ۱۵ میلیون دلاری، به فروش جهانی ۶۴ میلیون دلاری دست یافت.

جنت مسلین منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: «سگ را بجنبان»، یک طنز سیاسی زهرآگین است که به همان اندازه که سریع، خنده‌دار و مقاومت‌ناپذیر است، هول‌انگیز و باورپذیر نیز است.

تماشای «نوری در میان اقیانوس» با بازی مایکل فاسبندر

فیلم سینمایی «نوری در میان اقیانوس» محصول سال ۲۰۱۶ به کارگردانی درک سیانفرنس جمعه ۱۲ تیر ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی مایکل فاسبندر، آلیسیا ویکاندر، ریچل وایس، برایان براون و جک تامپسون خواهیم دید: تام نگهبان فانوس دریایی است که با دختری به نام ایزابل آشنا شده و ازدواج می کنند. ایزابل دوبار باردار شده و هر بار بچه‌اش را از دست می‌دهد و از این بابت بی‌نهایت غمگین است تا اینکه تام یک قایق که یک مرد در آن مرده با یک دختر بچه که زنده است پیدا می‌کند و دختر را به خانه می‌برند و او را بزرگ می کنند اما ... .

این فیلم که بر اساس رمانی نوشته ام ال استدمن ساخته شده است در هفتاد و سومین دوره جایزه فیلم ونیز، نامزد دریافت شیر طلایی بود.

«نوری در میان اقیانوس» توانست از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۷.۲ و از وبسایت راتن‌تومیتوز نمره ۶۲ را به دست بیاورد. این اثر با بودجه‌ای ۲۰ میلیون دلاری در حدود ۲۵ میلیون دلار فروش داشت.

استفن هولدن منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: «نوری در میان اقیانوس» به عنوان درامی درباره مسئولیت‌پذیری، خودخواهی و تعهدات اخلاقی بزرگسالان، هرگز در رسالت خود در بررسی معنای پرورش فرزند تردید نمی‌کند.

پرداختن به ماجرای هول‌انگیز مافیای ایتالیا در «خائن»

فیلم سینمایی «خائن» محصول سال ۲۰۱۹ به کارگردانی مارکو بلوکیو پنجشنبه ۱۱ تیر ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی پیرفرانچسکو فاوینو و لوئیجی لو کاشو آمده است: بوشتا یک تبهکار باسابقه و در عضویت گروه شرور کوزا نوسترا یکی از خشن‌ترین گروه‌ های تشکیل‌دهنده مافیای سیسیل است. او پس از کشتار وسیع نزدیکان و یاران و مفقود شدن پسرانش که همه به دستور سرکرده مخوف این گروه یعنی سالواتوره رینا و در قالب دومین جنگ بزرگ داخلی مافیا انجام گرفته، دستگیر و بر خلاف رویه سفت‌وسخت و به‌ظاهر غیرقابل تخطی اعضای این گروه، مسیر عجیبی پیش روی او قرار می‌گیرد.

«خائن» توانست از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۷.۱ و از وبسایت راتن‌تومیتوز نمره قابل توجه ۸۶ را کسب کند. این فیلم ایتالیایی توانست فروش جهانی حدودا ۸ میلیون دلاری را تجربه کند.

پت پادوا منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: مارکو بلوکیو خشونت روی پرده را با اجراهایی دقیق و غیرقابل پیش‌بینی غنی می‌کند؛ اقدامی که این درام جنایی تاریخی را از یک فیلم گنگستری صرف فراتر می‌برد.