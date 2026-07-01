به گزارش خبرنگار مهر، وحید خدابنده ظهر چهارشنبه در نشست مدیران مدارس با محوریت پروژه مهر و کیفیتبخشی آموزش که در کانون نرجس مشگینشهر برگزار شد، اظهار کرد: آموزش و پرورش استان اردبیل در سالهای اخیر با برنامهریزی منسجم و تلاش مجموعه فرهنگیان، موفق به کسب جایگاههای برتر کشوری در شاخصهای آموزش ابتدایی شده است.
وی افزود: استان اردبیل در سال گذشته در شاخص نرخ جذب دانشآموزان پایه اول ابتدایی رتبه نخست کشور را کسب کرد و در پوشش تحصیلی شش پایه نیز حائز رتبه سوم کشور شد. همچنین در اجرای پروژه مهر، رتبه دوم کشور به استان اردبیل اختصاص یافت که این موفقیت، مرهون مدیریت اثربخش مدیران مدارس و تلاش مجموعه آموزش و پرورش است.
معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش استان اردبیل با بیان اینکه ارزیابی عملکرد دوره ابتدایی بر پایه شاخصهای کیفی انجام میشود، تصریح کرد: میزان بازماندگی از تحصیل، ترک تحصیل، پوشش تحصیلی و کیفیت فرایندهای آموزشی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدارس در این دوره است.
فرآیند ثبتنام و ادامه تحصیل دانش آموزان
خدابنده با تأکید بر ضرورت ساماندهی ثبتنام دانشآموزان برای سال تحصیلی جدید، گفت: ثبتنام از مهمترین برنامههای ملی آموزش و پرورش است و مدیران مدارس موظف هستند با برنامهریزی دقیق در طول فصل تابستان، نسبت به شناسایی، جذب و ثبتنام تمامی دانشآموزان اقدام کنند تا هیچ دانشآموز واجد شرایطی از فرآیند ثبتنام و ادامه تحصیل باز نماند.
وی بر نهایی شدن فرآیند پیشثبتنام و ثبتنام قطعی دانشآموزان تأکید کرد و افزود: استان اردبیل در زمینه ثبت سفارش کتابهای درسی نیز از وضعیت مطلوبی در سطح کشور برخوردار است که استمرار این روند، نیازمند اهتمام مدیران مدارس است.
اجرای طرح حامی در استان اردبیل
معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش استان اردبیل با اشاره به اجرای «طرح حامی» اظهار کرد: این طرح با هدف شناسایی، حمایت آموزشی و توانمندسازی دانشآموزانی که در یادگیری با چالش مواجه هستند، اجرا میشود و تلاش بر آن است تا با اجرای برنامههای آموزشی جبرانی و بهرهگیری از ظرفیت معلمان، زمینه ارتقای عدالت آموزشی و کاهش افت تحصیلی فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر تقویت کارگروههای کیفیتبخشی آموزش در مدارس ابتدایی تأکید کرد و گفت: دانشآموزان آسیبپذیر بیش از هر زمان دیگری به حمایت و همراهی معلمان نیاز دارند و معلمان دلسوز و مسئولیتپذیر، اصلیترین سرمایه نظام تعلیم و تربیت برای هدایت این دانشآموزان هستند.
خدابنده برچسبزنی به دانشآموزان را مغایر با اصول اخلاق حرفهای و تربیتی دانست و افزود: دوره ابتدایی، دوره شکلگیری شخصیت، حفظ کرامت انسانی و تقویت عزتنفس دانشآموزان است و تمامی اقدامات تربیتی و آموزشی باید بر پایه احترام به شخصیت دانشآموز و ایجاد فرصتهای برابر برای یادگیری استوار باشد.
وی همچنین تدوین برنامه راهبردی مدارس بر اساس الگوی «مدرسه تراز» را از اولویتهای آموزش و پرورش برشمرد و اظهار کرد: هر مدرسه باید با تدوین برنامه عملیاتی مبتنی بر چشمانداز پنجساله، مسیر توسعه آموزشی، تربیتی و ارتقای کیفیت فعالیتهای خود را بهصورت هدفمند و قابل ارزیابی ترسیم کند.
معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش استان اردبیل خاطرنشان کرد: تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مستلزم برنامهریزی علمی، مدیریت کارآمد، مشارکت فعال فرهنگیان و بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود برای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت است.
در ادامه طرلان ابراهیمی، رئیس آموزش و پرورش مشگینشهر، با اشاره به یکی از مطالبات دیرینه جامعه فرهنگیان اظهار کرد: تأمین و احداث خانه معلم همواره از مهمترین دغدغهها و آرزوهای معلمان این شهرستان بوده است.
وی افزود: با پیگیریهای مستمر، رایزنیهای انجامشده با مسئولان استانی و حمایت دستگاههای مرتبط، روند اجرایی این پروژه وارد مرحله نهایی شده و در صورت فراهم شدن مقدمات، عملیات کلنگزنی خانه معلم مشگینشهر در تابستان امسال آغاز خواهد شد تا گامی مؤثر در راستای ارتقای رفاه و تکریم فرهنگیان برداشته شود.
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