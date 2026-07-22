به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خانمحمدی در آیین کلنگزنی مدرسه دارالفنون شماره ۲ اردبیل اظهار کرد: نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با رویکرد تحقق عدالت آموزشی در سراسر کشور در حال اجراست و در مهرماه سال گذشته ۲هزار و ۴۰۰ پروژه آموزشی به دانشآموزان تحویل داده شد.
وی افزود: با وجود شرایط خاصی که کشور در ماههای اخیر با آن مواجه بود، تلاش میشود تا مهر امسال نیز بیش از ۲هزار پروژه و کلاس درس به بهرهبرداری برسد و در اختیار دانشآموزان عزیز قرار گیرد.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تأثیر این طرحها در ارتقای سرانه فضای آموزشی بیان کرد: در استان اردبیل نیز حدود ۳۵۰ کلاس درس آماده بهرهبرداری شده که این میزان معادل ۳ برابر عملکرد سال گذشته استان است.
خانمحمدی همچنین به خسارتهای واردشده به فضاهای آموزشی در جریان جنگ تحمیلی اخیر اشاره کرد و گفت: در این مدت یکهزار و ۵۰۷ فضای آموزشی در قالب یکهزار و ۲۸۸ مدرسه دچار آسیب شدند که از این تعداد، ۱۶ مدرسه نیازمند تخریب، بازسازی یا مقاومسازی است و سایر مدارس به تعمیرات جزئی و کلی نیاز داشتند.
وی ادامه داد: بخش عمده عملیات تعمیر و بازسازی انجام شده و تنها حدود ۴۰ مدرسه باقی مانده که برنامهریزی شده تا پیش از آغاز شهریور ساماندهی و آماده بهرهبرداری شوند.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در اجرای طرحهای عمرانی آموزشی اظهار کرد: رویکرد دولت در بازسازی مدارس آسیبدیده، مردمیسازی اقدامات است.
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