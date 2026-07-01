به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه دومین نشست هماندیشی کمیسیون اقتصادی که به میزبانی بانک مسکن برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجامشده در این بانک اظهار کرد: ناترازی یکی از عوامل اصلی تورم در کشور است و کاهش آن در وهله نخست فشار را از بانک مرکزی برمیدارد.
وی با بیان اینکه کاهش ۹۱ همتی ناترازی بانک مسکن در پنج ماه اخیر اتفاقی بسیار بزرگ و ارزشمند است، افزود: کاهش ناترازی به افزایش قدرت اثرگذاری بانک کمک میکند و اقداماتی که در این مدت انجام شده، توان تسهیلاتدهی بانک مسکن را ارتقا خواهد داد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر تغییر روند عملکرد این بانک گفت: نکته مهم آن است که پیش از این، ناترازی بانک مسکن روندی افزایشی داشت، اما در ماههای اخیر نه تنها این روند متوقف شده، بلکه شاهد کاهش ناترازی نیز بودهایم.
مدنیزاده همچنین با اشاره به پایان اضافهبرداشت بانک مسکن از بانک مرکزی در شرایط فعلی تصریح کرد: امیدواریم با استمرار تصمیمات مدیریتی اتخاذشده در سال گذشته، روند کاهش ناترازی این بانک با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.
افزایش سرمایه بانک مسکن طبق قانون محقق می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود از برنامههای وزارت اقتصاد برای تقویت سرمایه بانکهای دولتی خبر داد و گفت: در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه افزایش سرمایه برای تمامی بانکهای زیرمجموعه در دستور کار قرار دارد. اگرچه در قانون بودجه امسال ظرفیت محدودی برای این موضوع پیشبینی شده است، اما تلاش خواهیم کرد با استفاده از مجوزهای قانونی، افزایش سرمایه بانکها را محقق کنیم.
وی با اشاره به افزایش سرمایه مصوب قانونی بانک مسکن خاطرنشان کرد: البته افزایش سرمایه بانک مسکن کار دشواری نخواهد بود و با بهرهگیری از ظرفیتهایی همچون واگذاری زمینهای دولتی به این بانک، این هدف قابل تحقق است.
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