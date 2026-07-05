علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به آمادگی مدیریت شهری برای میزبانی از زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: در حال حاضر مهمترین مأموریت مدیریت شهری تهران، برگزاری هرچه بهتر آیین وداع و تشییع است و تمامی بخشهای شهرداری در سطوح مختلف درگیر این مأموریت هستند.
حضور مستقیم شهردار در ستاد برگزاری مراسم
وی افزود: شهردار تهران شخصاً بر روند برنامهریزی و اجرای اقدامات نظارت دارد و جلسات ستاد برگزاری مراسم بهصورت مستمر برگزار میشود. با توجه به حضور گسترده مردم تهران و زائران از سایر استانها، موضوعاتی مانند امنیت، ایمنی، اسکان و پذیرایی با حساسیت ویژه دنبال میشود.
استفاده از ظرفیت شهرداری، مواکب و مردم برای اسکان زائران
نادعلی با بیان اینکه مسئولیت اسکان و پذیرایی از زائران به شهرداری تهران واگذار شده است، گفت: تمامی مناطق ۲۲گانه شهرداری در این مأموریت مشارکت دارند و ارتباط دوسویهای نیز با استانداری استانهایی که زائران از آنها به تهران اعزام میشوند برقرار شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر ظرفیتهای شهرداری، از امکانات مردمی، مواکب و زائرسراها نیز برای اسکان و پذیرایی استفاده میشود. همچنین نرمافزارها و سامانههایی برای ثبتنام افرادی که قصد برپایی موکب یا در اختیار گذاشتن محل اسکان دارند، فعال شده تا فرآیند ساماندهی خدمات با هماهنگی شهرداری انجام شود.
تمهیدات ویژه برای مقابله با گرمای هوا
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران درباره گرمای هوا در روز مراسم نیز اظهار کرد: برای این موضوع برنامهریزیهای لازم انجام شده و تجهیزات خنککننده، مهپاشها و امکانات امدادی برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است.
وی در عین حال تأکید کرد: این اقدامات به معنای بینیازی مردم از رعایت نکات ایمنی نیست و شرکتکنندگان نیز باید مراقبتهای لازم را انجام دهند، از مسیرهای تعیینشده وارد محل مراسم شوند و زمان حضور خود را بهگونهای مدیریت کنند که ضمن شرکت در مراسم، از بروز مشکلات ناشی از گرمای هوا یا ازدحام جمعیت جلوگیری شود.
نادعلی گفت: با همکاری مردم و هماهنگی دستگاههای اجرایی، مراسم وداع و تشییع با نظم، امنیت و آرامش کامل برگزار شود.
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