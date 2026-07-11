به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دویچه وله، یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد که بحران‌ های اوکراین و ایران در میدان نبرد به اتمام نخواهد رسید.

وزیر خارجه آلمان بدون محکوم کردن تنش آفرینی های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه همراه با نقض بندهایی از تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن در این خصوص گفت: اکنون باید تلاشی بسیار جدی برای حل‌ و فصل هر دو مناقشه (ایران و اوکراین) انجام دهیم.

یوهان وادفول سپس اضافه کرد که پایان هیچ‌ یک از آن‌ ها در میدان نبرد رقم نخواهد خورد، «بلکه بر سر میز مذاکره خواهد بود.»

در حالی وزیر خارجه آلمان از مذاکرات برای حل و فصل موضوعات سخن می گوید که آمریکا و رژیم صهیونیستی تا کنون ۲ بار در میانه مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن بر خلاف تمامی قوانین بین المللی خاک ایران را مورد تجاوز قرار داده و به جهانیان اثبات کردند که دولت آمریکا و صهیونیست های اشغالگر به دنبال مذاکره نیستند.