۲۳۰ میلیارد ریال اعتبار جهت اجرای بازآفرینی شهری به مرکزی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد بازآفرینی شهری استان مرکزی اظهار کرد: مجموعهای از پروژههای محرک توسعه و برنامههای هدفمند برای ارتقای کیفیت زندگی در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی اجرا می شود.
وی افزود: در قالب برنامههای بازآفرینی شهری، مجموعهای از پروژههای محرک توسعه در شهرهای مختلف استان از جمله خمین و سایر مناطق در حال اجراست که بخشی از آنها تکمیل و برخی نیز در مرحله پیگیری برای برگزاری مناقصه قرار دارند.
زندیه وکیلی با بیان اینکه برای بخشی از این پروژهها حدود ۲۳ میلیارد تومان اعتبار در قالب ۱۴ پروژه پیشبینی شده است تصریح کرد: این طرحها با هدف ایجاد تحرک در روند توسعه شهری و بهبود زیرساختها تعریف و در دست اجرا قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: تسهیلاتی برای مالکان املاک واقع در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی در نظر گرفته شده که متقاضیان میتوانند با مراجعه به دستگاههای مرتبط از آن بهرهمند شوند.
استاندار مرکزی تاکید کرد: در برخی محدودههای هدف بازآفرینی، نقشه راه جدیدی ترسیم شده و مقرر شده است راه و شهرسازی و شهرداریها هر کدام در قالب پروژههای مشخص، طرحهای بازآفرینی جدیدی را با بهرهگیری از اراضی در اختیار و ظرفیتهای سرمایهگذاری تعریف کنند تا علاوه بر بهبود کالبد شهری، سیمای شهری نیز ارتقا یابد.
وی با اشاره به پروژههای بازگشایی معابر در برخی مناطق افزود: اجرای برنامههای بازآفرینی شهری یک فرآیند مستمر است و شهرداریها در این حوزه نقش و وظیفه مهمی بر عهده دارند، چراکه بخش قابل توجهی از مسائل این مناطق به مشکلات کالبدی و زیرساختی مربوط میشود.
استاندار مرکزی بیان کرد: در کنار اقدامات عمرانی، توجه به مسائل اجتماعی، اشتغال و کاهش آسیبهای اجتماعی نیز در دستور کار قرار دارد و هدف نهایی، ارتقای سطح کیفیت زندگی در این محلات و دستیابی به توسعه متوازن شهری است.
وی با اشاره به پروژههای عمومی از جمله مراکز درمانی، آموزشی، احداث پارکهای محلهای و طرحهای توسعه محلی تصریح کرد: این پروژهها در قالب سندهای توسعه محلهای اجرا میشوند و تلاش بر این است با جذب اعتبارات ملی، دامنه اجرای آنها در شهرهای بیشتری گسترش یابد.
زندیه وکیلی گفت: میزان جذب اعتبارات در حوزه بازآفرینی امسال نسبت به سال گذشته سه برابر هدفگذاری شده است.
وی افزود: این پروژهها بهعنوان طرحهای الگویی و نمونه تعریف شدهاند تا با اجرای موفق آنها، زمینه مشارکت بخش خصوصی و تعمیم این الگوها به سایر مناطق فراهم شود.
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