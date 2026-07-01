به جای «فوتبال» اشتباهی گفتم «خدا»/ بازی اول بدن بازیکنان خواب بود!

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از ورود به تهران گفت: باید از مردم مکزیک و هواداران فوتبال ایران در شهر تیخوانا تشکر کنم که حمایت جانانه ای از ما داشتند. درست است که برگشتیم اما بخشی از وجودمان را در مکزیک جا گذاشتیم.

وی ادامه داد: تشکر ویژه از مردم دارم، از رسانه ملی تشکر می کنم، از پیشکسوتان که حمایت کردند تا مسابقات را پشت سر بگذاریم تشکر می کنم.

قلعه نویی ادامه داد: ما نتایج خوبی گرفتیم اما اگر شانس با ما یار بود می توانستیم به مرحله بعد صعود کنیم. در یکی از مصاحبه هایم گفتم به جای کلمه فوتبال از خدا استفاده کردم اینجا تصحیح می کنم.

وی ادامه داد: با شرایط و مشکلاتی که داشتیم کارمان سخت بود. بازی اول بدن بازیکنان تیم ملی خواب بود. اگر برنامه ریزی خوب انجام می شد ما می توانستیم برنده باشیم. نیوزیلند تیم خوبی است و کلی لژیونر دارد. تیمی که به جام جهانی می آید حتما لیاقت داشته است.

قلعه نویی ادامه داد: من گفتم جام جهانی سخت است اما خیلی ها علیه من صحبت کردند. شاهد هم این که هلند و آلمان هم حذف شده اند. سخت تر از این مسائل رفتاری بود که با ما داشتند. اینقدر که روی هوا بودیم روی زمین نبودیم. مخصوصا در بازی با بلژیک که کارمان سخت شد. ما به اینفانتینو هم گفته بودیم. شرایط هر بازی برای ما سخت تر می شد.

وی ادامه داد: باید از بازیکنان تشکر کنم که بیشتر از توان شان برای تیم ملی انرژی گذاشتند و بازی های بسیار خوب و باکیفیتی انجام دادیم. ما بازی با مصر بیشترین آمار امید به گل ادوار جام جهانی از ایران را داشتیم. از نظر من گلی که به مصر زدیم سالم بود.

ادامه دارد....