کدورت آب شهرکرد مقطعی است

مسعود ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق اساسنامه، شرکت آب و فاضلاب مسئول تأمین آب شرب بهداشتی و دفع بهداشتی فاضلاب در شهرها و روستاهای استان است و این خدمات به‌صورت مستمر ارائه می‌شود.

وی با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا اظهار کرد: در سال مالی ۱۴۰۴ حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بودجه در اختیار شرکت قرار گرفته و تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان قرارداد عمرانی منعقد شده است، در نقاط مختلف استان نیز حدود ۳۰ هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب در حال ساخت است که نقش مهمی در افزایش ایمنی تأمین آب دارد.

مدیرعامل آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری افزود: اجرای خطوط انتقال، حفر چاه، توسعه شبکه فاضلاب و ساخت تصفیه‌خانه‌ها از جمله اقدامات در دست اجراست.

ترابیان با اشاره به پروژه‌های محرومیت‌زدایی در استان بیان داشت: پروژه آبرسانی به شهر سردشت و ۵۳ روستا با اعتبار ۴۲۰ میلیارد تومان توسط قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن (ع) در حال اجراست و ۱۲۰ لیتر بر ثانیه آب به این مناطق منتقل خواهد کرد.

وی ادامه داد: طرح انتقال چشمه آب سفید نیز برای شهرستان‌های لردگان، فلارد، خانمیرزا، بروجن و روستاهای مسیر تعریف شده و طبق آخرین اطلاعات، از شهریورماه توسط شرکت آب‌نیرو آغاز می‌شود، این طرح بلندمدت مشکل آب سه شهرستان را به‌طور اساسی برطرف خواهد کرد.

مدیرعامل آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری با اشاره به روستاهای دارای کمبود آب اذعان داشت: روستاهای محور لاران در حال طی مراحل مطالعاتی هستند و طرح تأمین آب پایدار آن‌ها به وزارت نیرو ارسال شده تا پس از تصویب، ردیف اجرایی بگیرند، که با اجرای این طرح، مشکلات محور لاران تا سورش‌جان برطرف خواهد شد.

ترابیان ادامه داد: در سایر نقاط استان نیز از ظرفیت‌های موجود مانند چشمه، قنات و چاه استفاده می‌کنیم و در روستاهایی که هیچ منبع آبی ندارند، با تانکر آب‌رسانی انجام می‌شود تا مردم دچار مشکل جدی نشوند.

وی با اشاره به گزارش‌های مردمی درباره افت فشار آب در برخی محلات شهرکرد گفت: افت فشار در ساعات ۱۰ صبح تا ۵ عصر طبیعی است، زیرا این ساعات پیک مصرف محسوب می‌شود و شبکه تحت بار قرار می‌گیرد، در ساختمان‌های سه طبقه به بالا، طبق مقررات ملی ساختمان، نصب مخزن ذخیره آب و بوسترپمپ ضروری است.

مدیرعامل آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری یادآور شد: افزایش فشار شبکه راه‌حل نیست، زیرا باعث افزایش هدررفت آب می‌شود، بهترین راهکار این است که ساختمان‌ها یک مخزن ذخیره و یک بوسترپمپ نصب کنند تا آب با فشار مناسب به طبقات بالا برسد.

ترابیان با اشاره به گزارش کدورت در برخی از محله‌های شهرکرد خاطرنشان کرد: در حال حاضر خروجی مخازن اصلی هیچ کدورتی ندارد، کدورت مقطعی ممکن است به‌دلیل شکستگی شبکه یا تلاطم لحظه‌ای باشد، همچنین در ساختمان‌های قدیمی، لوله‌های فلزی داخلی باعث تغییر رنگ چندثانیه‌ای آب می‌شوند.

وی تاکید کرد: اگر کدورت دائمی باشد، شهروندان باید با شماره ۱۲۲ تماس بگیرند تا آزمایشگاه سیار آبفای استان نمونه‌برداری و بررسی کند.

مدیرعامل آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاریبا اشاره به افزایش آب‌بها گفت: قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آب حدود ۵۶۰۰ تومان است، اما متوسط دریافتی از مردم حدود ۳۰۰۰ تومان است؛ یعنی شرکت‌ها به‌ازای هر مترمکعب حدود ۲۶۰۰ تومان زیان می‌دهند.

ترابیان عنوان داشت: از ابتدای امسال ۳۰ درصد تعرفه‌ها افزایش یافته و آبونمان نیز از قبوض حذف شده است، البته این افزایش برای مصرف‌کنندگان کم‌مصرف بسیار ناچیز است، اما در طبقات بالاتر مصرف، افزایش هزینه به‌صورت تصاعدی محاسبه می‌شود.

وی اضافه کرد: مصرف‌کنندگان پرمصرف ممکن است افزایش چندبرابری نسبت به ۳۰ درصد را تجربه کنند، اما برای مصرف‌کنندگان الگوی ۱۳ مترمکعبی شهرکرد، افزایش بسیار محدود است

مدیرعامل آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری به کیفیت آب میان‌کوه اشاره و بیان داشت: شکستگی خط نفت باعث آلودگی یکی از بهترین چشمه‌های منطقه شد، اما منابع جایگزین وارد مدار شده‌اند، همچنین طرح بلندمدت انتقال آب از چشم لندی یا سد کارون در حال مطالعه است و پس از تأیید، برای اجرا به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارسال خواهد شد.