به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، مرکز موسیقی حوزه هنری در روزهای تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، قطعه‌ای عاشقانه و سوگوار با عنوان «مهر تو» را تولید کرد. این اثر که با صدای سید علی رضوی اجرا شده، تصویری احساسی از عشق مردم به رهبر و غم عمیق از فقدان او را در جریان تشییع را به تصویر می‌کشد.

شعر این قطعه از اشعار ناب باباطاهر انتخاب شده و تنظیم آن توسط امید جلائی انجام گرفته است. «مهر تو» نه فقط یک اثر موسیقایی، بلکه نجوایی عاطفی است که در میان جمعیت میلیونی عزاداران، عمق وفاداری و سوگ ملی را بازتاب می‌دهد.

این تولید ویژه با هدف همنوایی با فضای معنوی و حماسی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید خلق شده و به زودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.