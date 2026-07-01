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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۱

همنوایی با مردم در تشییع رهبر شهید؛ «مهر تو» به زودی منتشر می‌شود

همنوایی با مردم در تشییع رهبر شهید؛ «مهر تو» به زودی منتشر می‌شود

قطعه موسیقایی «مهر تو» با هدف همنوایی با فضای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید تولید شده و به زودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، مرکز موسیقی حوزه هنری در روزهای تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، قطعه‌ای عاشقانه و سوگوار با عنوان «مهر تو» را تولید کرد. این اثر که با صدای سید علی رضوی اجرا شده، تصویری احساسی از عشق مردم به رهبر و غم عمیق از فقدان او را در جریان تشییع را به تصویر می‌کشد.

شعر این قطعه از اشعار ناب باباطاهر انتخاب شده و تنظیم آن توسط امید جلائی انجام گرفته است. «مهر تو» نه فقط یک اثر موسیقایی، بلکه نجوایی عاطفی است که در میان جمعیت میلیونی عزاداران، عمق وفاداری و سوگ ملی را بازتاب می‌دهد.

این تولید ویژه با هدف همنوایی با فضای معنوی و حماسی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید خلق شده و به زودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6876877
عطیه موذن

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