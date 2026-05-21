۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

دستگیری سوداگر مرگ با ۴۸ کیلو تریاک در اردبیل

اردبیل- جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل از دستگیری یک سوداگر مرگ و کشف ۴۸ کیلو مواد مخدر از نوع تریاک در عملیات مقتدرانه پلیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عادل منیر اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان موفق شدند در عملیات هوشمندانه و مقتدرانه پلیسی و با همکاری عملیاتی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان کوثر یک نفر قاچاقچی مواد مخدر و سوداگر مرگ را در حوزه استحفاظی شهرستان اردبیل دستگیر کنند.

وی افزود: در این عملیات ۴۸ کیلو تریاک کشف و سواری ۴۰۵ مورد استفاده سوداگر مرگ توقیف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل با بیان اینکه سوداگر مرگ با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد؛ گفت: تلفن ۱۱۰ و ۱۳۰ پلیس آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان مواد مخدر است.

کد مطلب 6836750

