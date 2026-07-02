به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قم با قدردانی از حضور مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی اظهار کرد: از ماهها قبل برنامهریزی برای برگزاری آیین تشییع رهبر شهید آغاز شده و با نزدیک شدن به زمان برگزاری مراسم، حجم فعالیتها و هماهنگیها به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
وی افزود: هدف مجموعه استان آن است که با همکاری همه دستگاهها، تصویری ماندگار، باشکوه و درخور شأن مردم وفادار ایران و جایگاه والای رهبر شهید در تاریخ ثبت شود.
استاندار قم ادامه داد: این مراسم، فرصت ارزشمندی برای نمایش انسجام، همدلی و وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با رهبر فرزانه انقلاب است و باید همه ظرفیتهای استان در خدمت تحقق این هدف قرار گیرد.
وی تصریح کرد: کارگروههای مختلف از مدتها قبل فعالیت خود را آغاز کردهاند و اکنون نیز لازم است ضمن استمرار جلسات، اگر در هر بخش نکته یا پیشنهادی برای ارتقای کیفیت خدمات وجود دارد، بدون تأخیر مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.
همه ظرفیتهای استان قم برای میزبانی بسیج شده است
بهنامجو گفت: یکی از مهمترین موضوعات، اسکان و پذیرایی از زائرانی است که از سراسر کشور برای حضور در این مراسم به قم سفر میکنند و باید از تمامی ظرفیتهای موجود برای خدمترسانی به آنان استفاده شود.
وی افزود: ادارات، اماکن فرهنگی، سالنهای ورزشی، مساجد، حسینیهها، تکایا و سایر فضاهای عمومی باید در این مسیر به کار گرفته شوند تا امکان اسکان مناسب و ارائه خدمات رفاهی به مهمانان فراهم شود.
استاندار قم خاطرنشان کرد: زائران پس از حضور در مراسم و تحمل گرمای هوا، نیازمند محلی برای استراحت و بازیابی توان خود هستند و فراهم کردن این شرایط، خدمتی ارزشمند و مؤثر به شرکتکنندگان خواهد بود.
وی ادامه داد: مدیران دستگاهها باید به گونهای برنامهریزی کنند که ضمن حضور در مراسم، نیروهای مسئول نیز در محل ادارات مستقر باشند تا از زائران استقبال کرده و خدمات مورد نیاز آنان را ارائه دهند.
خدمت به زائران کمتر از حضور در مراسم نیست
بهنامجو اظهار کرد: افرادی که مسئولیت خدمترسانی، پذیرایی و اسکان زائران را بر عهده دارند، در حقیقت نقشی بسیار ارزشمند ایفا میکنند و خدمت آنان کمتر از حضور در مراسم تشییع نیست.
وی افزود: مدیریت مناسب مسیرهای بازگشت زائران نیز اهمیت فراوانی دارد و باید با برنامهریزی مرحلهای، فاصله پیادهروی مردم تا محل استقرار وسایل نقلیه به حداقل برسد.
استاندار قم بیان کرد: با وجود اقدامات انجام شده، ممکن است در برخی بخشها همچنان کمبودهایی وجود داشته باشد و از این رو مشارکت مردم، دستگاههای اجرایی، نهادها و مجموعههای مردمی برای جبران این نیازها ضروری است.
وی تأکید کرد: هر اندازه همدلی و همکاری میان مجموعههای مختلف بیشتر باشد، کیفیت خدماترسانی نیز ارتقا خواهد یافت و مراسم با نظم و آرامش بیشتری برگزار خواهد شد.
باید تصویری ماندگار از این مراسم ثبت شود
بهنامجو گفت: لازم است تمامی دستگاهها علاوه بر انجام مأموریتهای اجرایی، نسبت به مستندسازی این رویداد بزرگ نیز اهتمام ویژه داشته باشند.
وی افزود: ثبت تصاویر، تولید مستند، تهیه گزارشهای تصویری و ایجاد آرشیوی کامل از اقدامات دستگاهها و حضور باشکوه مردم، از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
استاندار قم ادامه داد: شهرداری، استانداری و همه دستگاههای اجرایی باید سهم خود را در ثبت این حماسه ایفا کنند تا مجموعهای ارزشمند از این رویداد تاریخی برای آیندگان باقی بماند.
وی خاطرنشان کرد: گزارش اقدامات هر دستگاه پس از پایان مراسم نیز باید به صورت دقیق تهیه شود تا خدمات انجام شده و تلاش مجموعههای مختلف به خوبی مستندسازی شود.
ملت ایران زنده و استوار ایستاده است
بهنامجو با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: پیام این مراسم آن است که ملت ایران با وجود همه فشارها و دشمنیها، همچنان با اقتدار، وحدت و امید در مسیر انقلاب اسلامی حرکت میکند.
وی افزود: حضور گسترده مردم در این آیین، نشانه پویایی، انسجام و استحکام جامعه اسلامی است و این پیام را به جهانیان منتقل خواهد کرد که ملت ایران با قدرت در مسیر آرمانهای خود ایستاده است.
استاندار قم در پایان با اشاره به ضرورت مدیریت منابع در شرایط کنونی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، لازم است مدیران علاوه بر انجام مأموریتهای جاری، از همه ظرفیتهای قانونی از جمله مولدسازی داراییهای مازاد برای تأمین منابع و افزایش بهرهوری نیز استفاده کنند.
قم- استاندار قم گفت: همه دستگاهها باید زمینه برگزاری باشکوه آیین تشییع رهبر شهید را فراهم کنند تا این مراسم به نمادی ماندگار از وحدت ملی، وفاداری مردم و تجدید بیعت با ولایت تبدیل شود.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قم با قدردانی از حضور مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی اظهار کرد: از ماهها قبل برنامهریزی برای برگزاری آیین تشییع رهبر شهید آغاز شده و با نزدیک شدن به زمان برگزاری مراسم، حجم فعالیتها و هماهنگیها به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
نظر شما