به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، ظهر پنجشنبه، در نشست خبری هماهنگی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، از پیشبینی بیش از ۱۱ هزار اتوبوس بینشهری برای انتقال زائران به تهران خبر داد.
وی که استاندار تهران و رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید است، اظهار کرد: با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری، راهآهن و سازمان هواپیمایی، تمامی ظرفیتهای حملونقل جادهای، ریلی و هوایی برای انتقال زائران به تهران بسیج شده و بیش از ۱۱ هزار اتوبوس بینشهری برای جابهجایی شرکتکنندگان در نظر گرفته شده است.
معتمدیان افزود: با توجه به استقبال گسترده مردم از سراسر کشور، پیشبینی میشود جمعیتی میلیونی در این مراسم حضور یابند و به همین منظور، برنامهریزیهای لازم از مبدأ سفر زائران تا بازگشت آنان به شهرهای محل سکونت انجام شده است.
وی با تأکید بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، امنیتی، امدادی و خدماتی، تصریح کرد: تمامی زیرساختهای مورد نیاز از جمله شبکه آب، برق، ارتباطات، خدمات درمانی و امدادی برای میزبانی از زائران تقویت شده و کمیتههای تخصصی ستاد برگزاری در آمادهباش کامل قرار دارند.
استاندار تهران امنیت مراسم را مهمترین اولویت ستاد برگزاری عنوان کرد و گفت: با هماهنگی کامل نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و قضایی، تمهیدات لازم برای برگزاری ایمن مراسم پیشبینی شده است.
معتمدیان در پایان از مردم خواست در صورت استفاده از خودروهای شخصی، بهصورت گروهی و با حداکثر ظرفیت خودرو سفر کنند تا ضمن کاهش بار ترافیکی، مدیریت تردد زائران با سهولت بیشتری انجام شود.
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