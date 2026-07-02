به گزارش خبرگراری مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست به منظور پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار جاده‌ای، توصیه‌های ترافیکی و پیشگیرانه‌ای را به رانندگان وسایل نقلیه که قصد عزیمت برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید و قائد امت را دارند، ارائه کرد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی پیش از سفر، گفت: رانندگان باید پیش از حرکت، فرمان، ترمز، چراغ‌ها، لاستیک‌ها و سایر بخش‌های ایمنی خودرو را به دقت بررسی کرده و با توجه به شرایط جوی و مسیر انتخابی، تمهیدات لازم را برای سفری ایمن در نظر بگیرند.

رئیس پلیس راه استان هرمزگان، افزود: رانندگان در طول مسیر از هرگونه عجله، شتاب بی‌مورد و تخلفات حادثه‌ساز پرهیز کرده و با آرامش و تمرکز کامل رانندگی کنند.

حق‌پرست با اشاره به احتمال افزایش حجم ترافیک در محورهای مواصلاتی، اظهار کرد: در صورت کندی حرکت به دلیل ترافیک رانندگان باید با صبر و حوصله از تردد از سمت راست سایر وسایل نقلیه خودداری کرده و با رعایت قوانین و مقررات به مسیر خود ادامه دهند.

وی تأکید کرد: خط ممتد وسط جاده حکم دیوار قانون را دارد و عبور از آن برای سبقت یا دور زدن ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان هرمزگان با بیان اینکه بزرگ‌ترین حوادث رانندگی همواره در اثر کوچک‌ترین بی‌احتیاطی‌ها رخ می‌دهد، تصریح کرد: بستن کمربند ایمنی هنگام رانندگی ضروری است و در زمان وقوع تصادفات، میزان صدمات وارده به سر، تنه و سایر اعضای بدن را حدود ۷۰ درصد کاهش می‌دهد.

حق‌پرست در پایان از شهروندان و رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از تخلفات سفری ایمن را برای خود و همسفرانشان در جاده‌های داخل و خارج از استان فراهم کنند.