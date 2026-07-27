فرمانده پلیس راه هرمزگان: احتمال سیلاب در محورهای هرمزگان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست ظهر دوشنبه در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای استان، اظهار کرد: با تلاش مجموعه راهداری عملیات آسفالت کنارگذرها انجام شده و تردد در این مسیرها به خوبی برقرار است.

وی افزود: عملیات آسفالت محور خمیر نیز امروز به پایان می‌رسد و تردد در این محور برقرار خواهد شد. همچنین تابلوها، علائم و تجهیزات مورد نیاز نیز نصب شده است.

رئیس پلیس راه هرمزگان ،بیان کرد: با توجه به تغییراتی که در برخی محورها ایجاد شده در بعضی مقاطع ناچار هستیم مسیر را به صورت دوطرفه غیرمجزا مورد استفاده قرار دهیم، در حالی که پیش از این مسیر به شکل یک‌طرفه و غیرمجزا بود.

حق‌پرست، تأکید کرد: این شرایط نیازمند صبر و تحمل بیشتر رانندگان و رعایت دقیق قوانین است و رانندگان باید به شدت از تجاوز و انحراف به چپ پرهیز کرده و با آرامش از این مسیرها تردد کنند تا مشکلی ایجاد نشود.

وی با اشاره به پیش‌بینی بارندگی در روزهای آینده، گفت: با توجه به احتمال بارندگی و سیلابی شدن مسیرها به رانندگان توصیه می‌کنیم به ویژه هنگام بارندگی سرعت مطمئنه را رعایت کنند، زیرا لغزنده شدن سطح راه احتمال از دست رفتن کنترل وسیله نقلیه را افزایش می‌دهد.

رئیس پلیس راه هرمزگان از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به توصیه‌های هواشناسی و پلیس راه با دقت بیشتری در محورهای استان تردد کنند.