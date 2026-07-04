کشف بولدوزر ۸۰ میلیاردی قاچاق در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری قبل‌ازظهر شنبه با اعلام این خبر، گفت: در تداوم اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، پلیس مبارزه با قاچاق کالای شهرستان، در حین گشت زنی به یک دستگاه خودرو کمرشکن حامل یکدستگاه بولدوزر مشکوک و پس از بررسی دقیق ماموران مشخص شد بولدوزر بدون مجوزهای قانونی وارد کشور شده و فاقد مدارک قانونی است.

فرمانده انتظامی بناب با بیان اینکه ارزش بولدوزر توقیف شده بنا بر اعلام نظر کارشناسان ۸۰ میلیارد ریال است، گفت: ضمن انتقال بولدوزر به پارکینگ در این رابطه پرونده تشکیل و متهم به مرجع قضائی معرفی شد.