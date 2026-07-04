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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

کشف بولدوزر ۸۰ میلیاردی قاچاق در بناب

کشف بولدوزر ۸۰ میلیاردی قاچاق در بناب

بناب- فرمانده انتظامی بناب از کشف یک دستگاه بولدوزر قاچاق به ارزش ۸۰میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری قبل‌ازظهر شنبه با اعلام این خبر، گفت: در تداوم اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، پلیس مبارزه با قاچاق کالای شهرستان، در حین گشت زنی به یک دستگاه خودرو کمرشکن حامل یکدستگاه بولدوزر مشکوک و پس از بررسی دقیق ماموران مشخص شد بولدوزر بدون مجوزهای قانونی وارد کشور شده و فاقد مدارک قانونی است.

فرمانده انتظامی بناب با بیان اینکه ارزش بولدوزر توقیف شده بنا بر اعلام نظر کارشناسان ۸۰ میلیارد ریال است، گفت: ضمن انتقال بولدوزر به پارکینگ در این رابطه پرونده تشکیل و متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6879040

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