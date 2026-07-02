خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: همزمان با افزایش تردد زائران و کاروان‌هایی که از کشور عراق و محورهای غربی کشور عازم آیین تشییع «قائد عظیم و رهبر شهید» هستند، شهرستان کوهدشت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کریدورهای ارتباطی غرب کشور، این روزها حال و هوایی متفاوت به خود گرفته است.

از ورودی‌های شهرستان تا مسیرهای منتهی به شهر و روستاها، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، گروه‌های مردمی، خیران و خادمان موکب‌ها در کنار یکدیگر بسیج شده‌اند تا با فراهم کردن امکانات اسکان، پذیرایی و خدمات رفاهی، میزبانی درخور شأن زائران را رقم بزنند.

در این میان، نقش مردم مهمان‌نواز کوهدشت که همواره در مناسبت‌های ملی و مذهبی پیشگام خدمت‌رسانی بوده‌اند، بیش از هر زمان دیگری جلوه‌گر شده است.

برنامه‌ریزی برای ایجاد و تجهیز موکب‌ها، آماده‌سازی زائرسراها، تأمین امکانات رفاهی، پخت و توزیع غذای گرم و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بخشی از اقداماتی است که طی روزهای اخیر با هدف تسهیل تردد و رفاه زائران در دستور کار قرار گرفته است.

در همین راستا، مراد ناصری، فرماندار کوهدشت، در گفت‌وگوی مشروح با خبرنگار مهر، ضمن تشریح آخرین اقدامات و تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای میزبانی از زائران، از آمادگی کامل شهرستان، مشارکت گسترده مردم و دستگاه‌های اجرایی و فعالیت شبانه‌روزی موکب‌ها خبر داد و بر تلاش مجموعه مدیریت شهرستان برای ارائه خدماتی شایسته به زائران تأکید کرد.

مراد ناصری، با اشاره به بازدید از زائرسرا و موکب امیرالمؤمنین (ع) دهستان بلوران و جایگاه راهبردی این شهرستان در مسیر تردد زائران، اظهار داشت: شهرستان کوهدشت به عنوان یکی از کریدورهای مهم عبور زائران، این روزها با تمام ظرفیت آماده میزبانی از راهیان و زائرانی است که از کشور عراق و همچنین استان‌های همجوار برای حضور در آیین تشییع قائد عظیم و رهبر شهید از این مسیر عبور می‌کنند.

وی با بیان اینکه مردم شهرستان کوهدشت همواره به مهمان‌نوازی و میزبانی شایسته از زائران شهره هستند، افزود: مردم شریف، نجیب و مهمان‌نواز کوهدشت با جان و دل در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند و این روحیه ارزشمند، جلوه‌ای از همبستگی، ارادت و فرهنگ اصیل مردم این دیار است.

بازدید از زائرسرا و موکب امیرالمؤمنین (ع) بلوران

فرماندار کوهدشت با اشاره به بازدید انجام‌شده از زائرسرا و موکب امیرالمؤمنین (ع) دهستان بلوران، گفت: در این بازدید آخرین وضعیت امکانات، خدمات و آمادگی‌های موجود برای ارائه خدمات به زائران مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مناسبی برای خدمت‌رسانی پیش‌بینی شده است.

ناصری تصریح کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای خدمات‌رسان، نیروهای امدادی و مجموعه موکب‌ها، سازوکارهای لازم برای استقبال و خدمت به زائران فراهم شده و برنامه‌ریزی‌های لازم در بخش‌های مختلف انجام گرفته است.

پیش‌بینی تمهیدات لازم برای اسکان و پذیرایی از زائران

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار لرستان، اظهار داشت: با حمایت‌های جناب آقای شاهرخی، استاندار محترم لرستان، تمهیدات و پیش‌بینی‌های لازم برای اسکان، استراحت و پذیرایی از زائرانی که از این کریدور به سمت مشهد مقدس، قم و تهران عزیمت می‌کنند، اندیشیده شده است.

فرماندار کوهدشت خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های مرتبط با آمادگی کامل در کنار موکب‌ها و نیروهای مردمی در حال خدمت‌رسانی هستند تا زائران با آرامش و امنیت از این مسیر عبور کنند و خدمات مناسبی دریافت کنند.

امیدواری به میزبانی شایسته از زائران

ناصری ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با همدلی مردم، تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی و مشارکت نیروهای مردمی، بتوانیم میزبان شایسته‌ای برای همه عزیزانی باشیم که از مسیر شهرستان کوهدشت تردد می‌کنند و خدماتی در شأن زائران و ارادتمندان ارائه دهیم.

فرماندار کوهدشت، در تشریح اقدامات انجام‌شده برای خدمت‌رسانی به زائران عبوری از کریدور شهرستان، اظهار داشت: تمامی تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از زائران اندیشیده شده و سه موکب با مشارکت مجموعه دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مردمی و خیران آماده ارائه خدمات هستند.

وی با اشاره به نخستین موکب مستقر در دهستان بلوران، افزود: نخستین موکب شهرستان، موکب و زائرسرای امیرالمؤمنین (ع) در دهستان بلوران است که با امکانات کامل تجهیز شده و تمامی زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز برای خدمت‌رسانی به زائران در آن پیش‌بینی شده است.

فرماندار کوهدشت تصریح کرد: این موکب به‌صورت شبانه‌روزی فعال خواهد بود و خدمات متنوعی از جمله اسکان، پذیرایی و پخت و توزیع غذای گرم را به زائران ارائه می‌دهد تا مسافران و راهیان بتوانند در فضایی مناسب از خدمات رفاهی بهره‌مند شوند.

استقرار سه موکب در نقاط مختلف شهرستان

ناصری گفت: دومین موکب در مرکز شهر کوهدشت، در پارک کودک و در جوار بهشت زهرا (س) مستقر شده و سومین موکب نیز در روستای آب‌باریکی آماده خدمت‌رسانی به زائران است.

وی افزود: استقرار این موکب‌ها در مسیرهای اصلی تردد، با هدف تسهیل ارائه خدمات و دسترسی آسان زائران به امکانات اسکان و پذیرایی انجام شده است.

خدمت‌رسانی شبانه‌روزی از ۱۲ تا ۱۸ تیرماه

فرماندار کوهدشت خاطرنشان کرد: موکب امیرالمؤمنین (ع) بلوران، موکب پارک کودک در ابتدای بهشت زهرا (س) شهر کوهدشت و موکب روستای آب‌باریکی، به مدت یک هفته و از ۱۲ تیرماه تا ۱۸ تیرماه، به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات به زائران خواهند بود.

ناصری ادامه داد: در این مدت، خدماتی از جمله اسکان، پذیرایی، پخت و توزیع غذای گرم و سایر خدمات رفاهی برای زائرانی که از مسیر شهرستان کوهدشت به سمت مشهد مقدس، قم و تهران تردد می‌کنند، پیش‌بینی شده است.

وی در پایان با تأکید بر روحیه مهمان‌نوازی مردم شهرستان کوهدشت، ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مشارکت نیروهای مردمی و فعالیت شبانه‌روزی موکب‌ها، بتوانیم میزبانی شایسته‌ای از زائران داشته باشیم و خدماتی در شأن آنان ارائه دهیم.