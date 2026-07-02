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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

ایستگاه دلدادگی در کریدور غرب؛ «مهمان‌نوازی» رسم این شهر است

ایستگاه دلدادگی در کریدور غرب؛ «مهمان‌نوازی» رسم این شهر است

کوهدشت- این روزها کوهدشت تنها یک مسیر عبور نیست؛ شهری است که در امتداد کریدور غرب، با سه موکب شبانه‌روزی، خود را مهیای میزبانی از زائرانی کرده است که راهی آیین تشییع «رهبر شهید» می‌شوند.

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: همزمان با افزایش تردد زائران و کاروان‌هایی که از کشور عراق و محورهای غربی کشور عازم آیین تشییع «قائد عظیم و رهبر شهید» هستند، شهرستان کوهدشت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کریدورهای ارتباطی غرب کشور، این روزها حال و هوایی متفاوت به خود گرفته است.

از ورودی‌های شهرستان تا مسیرهای منتهی به شهر و روستاها، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، گروه‌های مردمی، خیران و خادمان موکب‌ها در کنار یکدیگر بسیج شده‌اند تا با فراهم کردن امکانات اسکان، پذیرایی و خدمات رفاهی، میزبانی درخور شأن زائران را رقم بزنند.

در این میان، نقش مردم مهمان‌نواز کوهدشت که همواره در مناسبت‌های ملی و مذهبی پیشگام خدمت‌رسانی بوده‌اند، بیش از هر زمان دیگری جلوه‌گر شده است.

ایستگاه دلدادگی در کریدور غرب؛ «مهمان‌نوازی» رسم این شهر است

برنامه‌ریزی برای ایجاد و تجهیز موکب‌ها، آماده‌سازی زائرسراها، تأمین امکانات رفاهی، پخت و توزیع غذای گرم و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بخشی از اقداماتی است که طی روزهای اخیر با هدف تسهیل تردد و رفاه زائران در دستور کار قرار گرفته است.

در همین راستا، مراد ناصری، فرماندار کوهدشت، در گفت‌وگوی مشروح با خبرنگار مهر، ضمن تشریح آخرین اقدامات و تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای میزبانی از زائران، از آمادگی کامل شهرستان، مشارکت گسترده مردم و دستگاه‌های اجرایی و فعالیت شبانه‌روزی موکب‌ها خبر داد و بر تلاش مجموعه مدیریت شهرستان برای ارائه خدماتی شایسته به زائران تأکید کرد.

مراد ناصری، با اشاره به بازدید از زائرسرا و موکب امیرالمؤمنین (ع) دهستان بلوران و جایگاه راهبردی این شهرستان در مسیر تردد زائران، اظهار داشت: شهرستان کوهدشت به عنوان یکی از کریدورهای مهم عبور زائران، این روزها با تمام ظرفیت آماده میزبانی از راهیان و زائرانی است که از کشور عراق و همچنین استان‌های همجوار برای حضور در آیین تشییع قائد عظیم و رهبر شهید از این مسیر عبور می‌کنند.

ایستگاه دلدادگی در کریدور غرب؛ «مهمان‌نوازی» رسم این شهر است

وی با بیان اینکه مردم شهرستان کوهدشت همواره به مهمان‌نوازی و میزبانی شایسته از زائران شهره هستند، افزود: مردم شریف، نجیب و مهمان‌نواز کوهدشت با جان و دل در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند و این روحیه ارزشمند، جلوه‌ای از همبستگی، ارادت و فرهنگ اصیل مردم این دیار است.

بازدید از زائرسرا و موکب امیرالمؤمنین (ع) بلوران

فرماندار کوهدشت با اشاره به بازدید انجام‌شده از زائرسرا و موکب امیرالمؤمنین (ع) دهستان بلوران، گفت: در این بازدید آخرین وضعیت امکانات، خدمات و آمادگی‌های موجود برای ارائه خدمات به زائران مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مناسبی برای خدمت‌رسانی پیش‌بینی شده است.

ناصری تصریح کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای خدمات‌رسان، نیروهای امدادی و مجموعه موکب‌ها، سازوکارهای لازم برای استقبال و خدمت به زائران فراهم شده و برنامه‌ریزی‌های لازم در بخش‌های مختلف انجام گرفته است.

پیش‌بینی تمهیدات لازم برای اسکان و پذیرایی از زائران

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار لرستان، اظهار داشت: با حمایت‌های جناب آقای شاهرخی، استاندار محترم لرستان، تمهیدات و پیش‌بینی‌های لازم برای اسکان، استراحت و پذیرایی از زائرانی که از این کریدور به سمت مشهد مقدس، قم و تهران عزیمت می‌کنند، اندیشیده شده است.

ایستگاه دلدادگی در کریدور غرب؛ «مهمان‌نوازی» رسم این شهر است

فرماندار کوهدشت خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های مرتبط با آمادگی کامل در کنار موکب‌ها و نیروهای مردمی در حال خدمت‌رسانی هستند تا زائران با آرامش و امنیت از این مسیر عبور کنند و خدمات مناسبی دریافت کنند.

امیدواری به میزبانی شایسته از زائران

ناصری ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با همدلی مردم، تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی و مشارکت نیروهای مردمی، بتوانیم میزبان شایسته‌ای برای همه عزیزانی باشیم که از مسیر شهرستان کوهدشت تردد می‌کنند و خدماتی در شأن زائران و ارادتمندان ارائه دهیم.

فرماندار کوهدشت، در تشریح اقدامات انجام‌شده برای خدمت‌رسانی به زائران عبوری از کریدور شهرستان، اظهار داشت: تمامی تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از زائران اندیشیده شده و سه موکب با مشارکت مجموعه دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مردمی و خیران آماده ارائه خدمات هستند.

وی با اشاره به نخستین موکب مستقر در دهستان بلوران، افزود: نخستین موکب شهرستان، موکب و زائرسرای امیرالمؤمنین (ع) در دهستان بلوران است که با امکانات کامل تجهیز شده و تمامی زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز برای خدمت‌رسانی به زائران در آن پیش‌بینی شده است.

فرماندار کوهدشت تصریح کرد: این موکب به‌صورت شبانه‌روزی فعال خواهد بود و خدمات متنوعی از جمله اسکان، پذیرایی و پخت و توزیع غذای گرم را به زائران ارائه می‌دهد تا مسافران و راهیان بتوانند در فضایی مناسب از خدمات رفاهی بهره‌مند شوند.

استقرار سه موکب در نقاط مختلف شهرستان

ناصری گفت: دومین موکب در مرکز شهر کوهدشت، در پارک کودک و در جوار بهشت زهرا (س) مستقر شده و سومین موکب نیز در روستای آب‌باریکی آماده خدمت‌رسانی به زائران است.

ایستگاه دلدادگی در کریدور غرب؛ «مهمان‌نوازی» رسم این شهر است

وی افزود: استقرار این موکب‌ها در مسیرهای اصلی تردد، با هدف تسهیل ارائه خدمات و دسترسی آسان زائران به امکانات اسکان و پذیرایی انجام شده است.

خدمت‌رسانی شبانه‌روزی از ۱۲ تا ۱۸ تیرماه

فرماندار کوهدشت خاطرنشان کرد: موکب امیرالمؤمنین (ع) بلوران، موکب پارک کودک در ابتدای بهشت زهرا (س) شهر کوهدشت و موکب روستای آب‌باریکی، به مدت یک هفته و از ۱۲ تیرماه تا ۱۸ تیرماه، به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات به زائران خواهند بود.

ناصری ادامه داد: در این مدت، خدماتی از جمله اسکان، پذیرایی، پخت و توزیع غذای گرم و سایر خدمات رفاهی برای زائرانی که از مسیر شهرستان کوهدشت به سمت مشهد مقدس، قم و تهران تردد می‌کنند، پیش‌بینی شده است.

وی در پایان با تأکید بر روحیه مهمان‌نوازی مردم شهرستان کوهدشت، ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مشارکت نیروهای مردمی و فعالیت شبانه‌روزی موکب‌ها، بتوانیم میزبانی شایسته‌ای از زائران داشته باشیم و خدماتی در شأن آنان ارائه دهیم.

کد مطلب 6877591

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