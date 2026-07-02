حامد لک در فولاد خوزستان ماندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد لک که طی یک‌سال اخیر عملکرد قابل قبولی در چارچوب دروازه قرمزهای جنوب داشت، پس از مذاکرات نهایی، قرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر با باشگاه فولاد خوزستان تمدید کرد.

این دروازه‌بان بلندقامت در فصل گذشته در تمامی ۲۲ دیدار لیگ برتر و دو مسابقه جام حذفی برای فولاد به میدان رفت. آمار ثبت شده از عملکرد او نشان می‌دهد که موفق به ۱۰ کلین‌شیت شده و علاوه بر حفاظت از دروازه، یک پاس گل نیز برای تیمش به ثبت رسانده است.

دروازه‌بان فولاد خوزستان که سابقه حضور در تیم‌های پرسپولیس، تراکتور، مس رفسنجان، نساجی و سایر تیم‌های لیگ برتری را در کارنامه دارد، پیش از این نیز در فصل ۹۹-۹۸ برای تیم فولاد به میدان رفته بود و اکنون دوباره به همکاری با این باشگاه ادامه خواهد داد.

در حال حاضر، تمرینات تیم فولاد خوزستان با هدایت حمید مطهری برای حضور پرقدرت در لیگ برتر فصل جدید آغاز شده است.

فولاد خوزستان پس از تغییرات کادر فنی و جدایی یحیی گل‌محمدی، با هدایت حمید مطهری روزهای درخشانی را تجربه کرد و چنانچه لیگ برتر به دلیل شرایط جنگی ناتمام نمی‌ماند، این تیم قطعا شانس رسیدن به رتبه‌های بالای جدول را داشت.