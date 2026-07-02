نشست شورای امنیت درباره منطقه؛ روسیه: ایران از خود دفاع مشروع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه‌ای را با موضوع بررسی تحولات خاورمیانه آغاز کرد.

در این نشست نمایندگان کشورها به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص تحولات خاورمیانه به ویژه جنگ افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران پرداختند.

معاون سیاسی دبیرکل شورای امنیت: حمله به زیرساخت‌ها غیر قابل قبول است

معاون دبیرکل شورای امنیت در امور سیاسی در این جلسه بدون اشاره به تجاوزهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به حمله به یک کشتی تجاری با پرچم سنگاپور در حال عبور از تنگه هرمز اشاره و مدعی شد که آمریکا این حادثه را نقض تفاهم نامه و تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی می داند.

این در حالی است که آمریکا در روز ۲۶ ژوئن با نقض تفاهم با ایران، حملاتی را علیه برخی مناطق استان هرمزگان انجام داد .

این مقام شورای امنیت با اشاره به حملات آمریکا علیه ایران گفت که حملات علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌ها را محکوم می‌کند و این اقدامات غیر قابل قبول هستند.

این مقام شورای امنیت تصریح کرد که ترافیک دریایی در تنگه هرمز ادامه دارد و این موضوع نشان دهنده تثبیت مسیرهای عرضه بین المللی است.

نماینده انگلیس: لندن از تفاهم ایران و آمریکا حمایت می‌کند

نماینده انگلیس در شورای امنیت نیز در این نشست تصریح کرد که انگلیس متعهد به ارائه حمایت عملی برای تقویت بنیه دفاعی و امنیتی شریکان منطقه‌ای خود در خلیج فارس است .

وی ابراز داشت که لندن از تفاهم امضا شده میان ایران و آمریکا و مذاکراتی در این زمینه انجام می‌شود استقبال می‌کند.

نماینده روسیه: ایران حق دفاع از خود را دارد

نماینده روسیه در شورای امنیت ضمن سخنانی بر حق ایران در دفاع از خود بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد تاکید کرده و گفت که در حالت دفاع مشروع ، تاسیسات نظامی دشمن اهدافی منطقی محسوب می‌شوند و از مصونیت برخوردار نیستند.

این مقام روس تصریح کرد که تهران در واکنش به تجاوزات واشنگتن به زیرساخت‌های نظامی آمریکا در خاک بحرین و کویت حمله کرده است.

وی ادامه داد که طراحان ماجراجویی نظامی علیه ایران، اگر به امنیت شرکای منطقه‌ای خود فکر کرده باشند، آن را در آخرین اولویت قرار داده‌اند.

وی ابراز داشت که تجاوزات آمریکا و اسرائیل علاوه بر اینکه نقض آشکار حاکمیت ایران است، امنیت بسیاری از کشورهای دیگر منطقه را به مخاطره انداخته است.

نماینده روسیه در شورای امنیت ابراز داشت که این شورا باید از دامن‌زدن بیشتر به تنش‌ها از طریق اقدامات نسنجیده و اتهامات سیاسی خودداری کند.

وی ادامه داد که شورای امنیت باید موضعی متوازن و بی‌طرفانه اتخاذ کند و مسئولیت ویژه‌ای برای حفظ فرآیند مذاکره و ایجاد شرایط مساعد برای آن بر عهده دارد.

نماینده ایران: آمریکا و رژیم صهیونیستی به دیپلماسی خیانت کردند

ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل ضمن سخنانی در این نشست تصریح کرد که در آمریکا در اوج مذاکرات دیپلماتیک همراه با رژیم صهیونیستی دو بار به دیپلماسی خیانت کردند و با نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی، دو جنگ تجاوزکارانه را علیه ایران به راه انداختند.

وی با تاکید بر اینکه این تجاوزات تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌رود، ابراز داشت: من اتهامات بی‌پایه‌ای که از سوی برخی اعضای غربی شورای امنیت و نماینده بحرین مطرح شد، را رد می‌کنم. آن‌ها تجاوزات غیرقانونی صورت گرفته علیه ایران را نادیده گرفتند و در قبال این تجاوزهای جدی سکوت اختیار کردند.

ایروانی خاطرنشان کرد که ایران قربانی اصلی جنگ‌های تجاوزکارانه ای است که توسط ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به راه افتاده‌اند. آن‌ها با تحمیل دو جنگ ناعادلانه، منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بین‌الملل بشردوستانه را به شدت نقض کردند.

وی افزود که آمریکا و رژیم صهیونیستی به صورت عامدانه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی شامل بیمارستان‌ها، تاسیسات ورزشی، مدارس و اماکن فرهنگی را هدف قرار داد و در این حملات بیش از ۴۸۰۰ غیرنظامی از جمله زنان و کودکان کشته شدند.

فرار رو به جلوی واشنگتن در شورای امنیت؛ اتهام‌زنی بی‌اساس آمریکا به ایران پس از نقض عهدهای متوالی

نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع خاورمیانه مدعی شد: همین دو هفته پیش، ایالات متحده تفاهم‌نامه‌ای را با ایران امضا کرد که اساسی‌ترین اصل آن باز بودن تنگه هرمز و توقف حملات به کشتیرانی تجاری بود؛ اما ایران آن را نادیده گرفت و هفته گذشته به زیرساخت‌های بحرین، کویت و کشتی‌های تجاری در دریای عمان شلیک کرد.

این ادعا درحالی است که آمریکایی ها برخلاف مفاد تفاهم‌نامه بارها آتش بس را نقض کردند که نمونه آشکار آن در جنوب لبنان قابل مشاهده است؛ جایی که واشنگتن برخلاف تعهدش هنوز موفق به مهار تل آویو نشده است.

نماینده پاکستان: حملات توجیه‌نشده علیه ایران محکوم است

نماینده پاکستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل هم گفت: پاکستان از ابتدا موضعی اصولی در قبال غیرقابل قبول بودن هرگونه استفاده از زور خارج از چارچوب قوانین بین‌المللی اتخاذ کرده است؛ ازجمله حملات توجیه‌نشده علیه ایران

وی افزود: روز گذشته، پاکستان و قطر نشست‌های مجزایی را با مذاکره‌کنندگان ارشد ایران و آمریکا در دوحه برگزار کردند که طی آن، پیشرفت‌های مثبتی در خصوص مسائل مربوط به تفاهم‌نامه حاصل ش

او گفت: طرفین توافق کردند که گفتگوها را در دوره پیش‌ رو ادامه دهند و نشست بعدی در زودترین زمان ممکن برنامه‌ریزی شود. ما همچنان امیدوار و خوش‌بین هستیم که در روزهای آینده شاهد پیشرفت معناداری باشیم.

نماینده چین: زور و قدرت‌طلبی مشکلی را حل نمی‌کند

نماینده چین در نشست شورای امنیت سازمان مل تاکید کرد: چین از آغاز رایزنی‌های پیگیری تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران با تسهیل‌گری پاکستان و قطر استقبال می‌کند

وی گفت: واقعیات بارها ثابت کرده که زور و قدرت‌طلبی نمی‌تواند مشکلی را حل کند و گفتگو تنها انتخاب درست است؛ اما آتش‌بس همچنان شکننده است.

او افزود: ایالات متحده و ایران باید با بیشترین حسن نیت، تعهدات خود را تحت تفاهم‌نامه به طور جدی ایفا کنند و برای دستیابی هرچه سریع‌تر به یک توافق جامع تلاش نمایند.