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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۹

۱۷۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در ماهشهر کشف شد

۱۷۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در ماهشهر کشف شد

ماهشهر - فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: مأموران پلیس با توقیف یک دستگاه کامیون، محموله ۱۷۶ تنی تخمه آفتابگردان قاچاق به ارزش ۱۷۰ میلیارد ریال را در شهرستان ماهشهر کشف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی عصر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان ماهشهر در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز و کنترل محورهای مواصلاتی، موفق به شناسایی یک دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق شدند.

وی ادامه داد: پس از هماهنگی با مقام قضایی، مأموران در بازرسی از خودروی مذکور مقدار ۱۷۶ تن تخمه آفتابگردان خارجی که فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی بود را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان ارزش این محموله را بنا بر نظر کارشناسان ۱۷۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم برای طی مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ماهشهر معرفی شد.

سردار میرفیضی با تأکید بر اینکه قاچاق کالا ضربه مستقیم به اقتصاد کشور وارد می‌کند بیان کرد: از شهروندان تقاضا داریم در مسیر مبارزه با قاچاق کالا با پلیس همکاری کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در این زمینه، موضوع را از طریق سامانه‌های خبری پلیس امنیت اقتصادی به اطلاع نیروهای انتظامی برسانند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.

کد مطلب 6877653

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