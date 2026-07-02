۱۷۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در ماهشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی عصر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان ماهشهر در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز و کنترل محورهای مواصلاتی، موفق به شناسایی یک دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق شدند.

وی ادامه داد: پس از هماهنگی با مقام قضایی، مأموران در بازرسی از خودروی مذکور مقدار ۱۷۶ تن تخمه آفتابگردان خارجی که فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی بود را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان ارزش این محموله را بنا بر نظر کارشناسان ۱۷۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم برای طی مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ماهشهر معرفی شد.

سردار میرفیضی با تأکید بر اینکه قاچاق کالا ضربه مستقیم به اقتصاد کشور وارد می‌کند بیان کرد: از شهروندان تقاضا داریم در مسیر مبارزه با قاچاق کالا با پلیس همکاری کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در این زمینه، موضوع را از طریق سامانه‌های خبری پلیس امنیت اقتصادی به اطلاع نیروهای انتظامی برسانند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.