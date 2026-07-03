محمود قدرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: استان سمنان در برنامه ریزی کشوری مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی جایگاه ویژه ای دارد زیرا دربین استان های ق و تهران و همچنین خراسان رضوی قرار گرفته و یک هفته تمام درگیر مراسم و اسکان و تردد زائران و ... خواهد بود.

وی با بیان اینکه سمنان در بین سه استان میزبان مراسم خواهد بود، افزود: پیش بینی این است که با حجم بسیار بالای خودروهای شخصی و کاروان ها و اتوبوس ها و حتی تردد قطارها روبرو باشیم، افزود: تمهیدات لازم در این ارتباط در استان سمنان طی نشست ها و جلسات متعدد اندیشیده شده است.

رئیس کارگروه مواکب ستاد استانی بدرقه آقای شهید ایران در سمنان با بیان اینکه ستاد استانی برای این مراسم معنوی در استان ایجاد شده که کارگروه های آن در حال اجرای اقدامات خود هستند، گفت: کمیته ها شامل حمل و نقل، اسکان، امنیت، فرهنگی و ... هستند.

قدرتی با بیان اینکه کمیته اسکان یکی از مهمترین بخش های کار ما در استان سمنان خواهد بود، بیان کرد: کارهای فرهنگی و اسکان و همچنین پذیرایی از زائران سه رکن اصلی اقدامات موکب های سراسر استان سمنان خواهد بود.

وی با بیان اینکه زائران و عزادارانی که در محورهای استان سمنان تردد خواهند کرد از این موکب ها بهره مند می شوند، افزود: استقبال مردم و هیئت های مذهبی، تشکل های مردمی و ... برای برپایی موکب ها بسیار عالی بوده است.

رئیس کارگروه مواکب ستاد استانی بدرقه آقای شهید ایران در سمنان با بیان اینکه گروه های جهادی نیز به واسطه دلدادگی به رهبر شهید انقلاب اسلامی پای کار هستند، گفت: بیش ۳۱۵ موکب در محورها و شهرهای استان سمنان برای ایام تشییع آقای شهید برپا خواهد شد همچنین از مردم دعوت می کنیم تا در اداره استان طی این ایام به ما کمک کنند.

قدرتی با بیان اینکه پیش بینی ما از حجم تردد ها و زائران رضوی و ... سنگین و پرتعداد است، تاکید کرد: نیاز است که از ظرفیت های مردمی نیز در اسکان و پذیرایی هموطنان استفاده کنیم زیرا تجهیزات و امکانات دستگاه های اداری ما محدود است و قطعاً پاسخگوی تمام نخواهد بود.