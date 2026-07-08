سرخه با ۹ موکب و ۲۰۰ خادم، میزبان زائران رهبر شهید شد

حجت الله کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به تمهیدات لازم اندیشیده شده در راستای میزبانی هر چه بهتر از زائران رضوی و کسانی که قصد حضور در مشهد مقدس طی ایام تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی دارند، بیان کرد: سرخه آماده میزبانی زائران است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود خیل عظیمی از جمعیت از طریق استان سمنان راهی مشهد مقدس شود، افزود: تمهیدات لازم در زمینه های تامین سوخت، ترافیک و تردد، اسکان و خدمات و ایمنی و تامین دارو و نان و ... اندیشده شده است

فرماندار سرخه از برپایی ۹ موکب اسکان و پذیرایی و خدمات فرهنگی به زائران رضوی در ایام تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.

کرمانی با بیان اینکه این موکب ها به همت مردم و هیئت های مذهبی شهرستان سرخه برپا شده است، ابراز کرد: ۲۰۰ خادم در این مواکب به خدمت رسانی می پردازند.

وی با بیان اینکه میلیون ها زائر رضوی برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی به مشهد سفر خواهند کرد که بخش بزرگی از آنها از مسیر استان سمنان و شهرستان سرخه می گذرند، تاکید کرد: تلاش شده تا بهترین خدمات به مردم عاشق و ولایی ایران اسلامی داده شود.