به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «المیادین»، رسانههای عبریزبان در ارزیابی جدید خود از پیامدهای جنگ، از یک «شکست همهجانبه» برای رژیم اسرائیل در جبهههای مختلف سخن گفتهاند که ابعاد آن فراتر از خسارات مادی بوده است.
کانال ۱۳ تلویزیون رژیم اسرائیل در گزارشی تحلیلی مدعی شد که ایران پس از این دوره از تنشها، نه تنها آسیب ندیده، بلکه با کسب درجاتی از «مشروعیت بینالمللی» و روند بهبود اقتصاد خود، در وضعیتی قدرتمندتر از پیش ظاهر شده است.
این رسانه تأکید کرد که برخلاف تصورات، ایران توانسته است از این تقابل به نفع محاسبات استراتژیک خود خارج شود.
در ادامه، شبکه ۱۳ رژیم اسرائیل به بررسی خسارات وارده به رژیم صهیونیستی پرداخت و خاطرنشان کرد که این جنگ تنها هزینههای انسانی، اقتصادی و روانی بر اسرائیل تحمیل نکرده، بلکه منجر به تضعیف جایگاه و اعتبار منطقهای و بینالمللی این رژیم نیز شده است.
علاوه بر این، این رسانه هشدار داد که شیوه مدیریت جنگ با ایران، یکی از حیاتیترین داراییهای استراتژیک اسرائیل، یعنی «رابطه با ایالات متحده» را نیز با آسیب جدی مواجه کرده است.
در همین حال، شبکه رسمی «کان» (Kan) نیز با نگاهی گستردهتر، از یک «شکست زنجیرهای» خبر داد و اعلام کرد که ناکامی و شکستهایی که از نوار غزه آغاز شد، اکنون به تمام جبهههای نبرد، از جمله لبنان، سوریه، یمن، کرانه باختری و در نهایت به ایران سرایت کرده و رژیم اسرائیل را در تمامی این عرصهها با چالشهای عمیق مواجه ساخته است.
نظر شما