به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، دیده بان حقوق بشر سوریه امروز اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در چارچوب سیاستهای توسعه طلبانه خود دشمن در جنوب سوریه، اقدام به احداث یک مزرعه پرورش گاو در داخل خاک سوریه کرده است.
این گزارش می افزاید که فعالان دیده بان حقوق بشر سوریه ظهور پروژه جدیدی توسط شهرکنشینان صهیونیست را در منطقه وادی معریة، واقع در حوض الیرموک در حومه غربی درعا رصد کردهاند. این پروژه شامل احداث مزرعهای با حدود ۱۴۰ راس گاو در منطقهای است که پشت حصار ایجاد شده توسط نیروهای صهیونیست قرار دارد.
این نهاد تصریح می کند که این اقدام بیانگر تثبیت واقعیت تهاجمی مستمر رژیم صهیونیستی، نقض حاکمیت اراضی سوریه در منطقه مرزی و بهرهبرداری از آن در فعالیتهای اقتصادی است.
المرصد بر اساس اطلاعات به دست آمده، می افزاید که هدف این پروژه تثبیت حضور دائمی غیرنظامی و اقتصادی است که نهاد نظامی تل آویو آن را بخشی از سیستم امنیتی و کنترل بر منطقه میداند.
بر اساس این گزارش، این پروژه حدود ۶ ماه پیش به ابتکار فرمانده سابق تیپ جولان اشغالی در ارتش رژیم صهیونیستی و با همکاری سازمان «هشومیر هحداش» آغاز شد.
به گفته این منبع، پروژه مذکور منجر به تنگتر شدن عرصه بر ساکنان محلی به ویژه چوپانان سوری شده است که دیگر قادر به دسترسی به فضاهایی که برای چرای دامهایشان به آن وابسته بودند نیستند. این موضوع منابع معیشتی آنها را تهدید کرده و بر رنج اقتصادی آنها در سایه شرایط دشوار زندگی در منطقه میافزاید.
دیده بان حقوق بشر سوریه نگرانی خود را نسبت به تداوم این اقدامات که واقعیتهای جدیدی را بر خاک سوریه تحمیل کرده و بر حقوق ساکنان محلی برای دسترسی به زمینها و منابع معیشتیشان تاثیر میگذارد، ابراز داشت.
این نهاد از جامعه بینالمللی و سازمان ملل متحد خواست تا برای توقف تخلفات علیه غیرنظامیان و زمینهای کشاورزی در جنوب سوریه اقدام فوری انجام دهند و حفاظت از ساکنان محلی و جلوگیری از هرگونه اقدامی که منجر به تغییر واقعیت موجود یا تثبیت نفوذ در خاک سوریه شود را تضمین کنند.
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