کاهش محسوس دما در ایلام از شنبه

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت دمای هوا در روزهای پایانی هفته، اظهار داشت: هوای گرم تا روز یکشنبه هفته آینده در سطح استان تداوم خواهد داشت و افزایش یک تا دو درجه‌ای دما تا اواخر هفته جاری ادامه پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه از روز شنبه به تدریج شاهد تغییرات محسوس در دمای هوا خواهیم بود، افزود: انتظار می‌رود حدود ۳ تا ۴ درجه از گرمای هوا کاسته شود و این روند کاهشی می‌تواند در روزهای ابتدایی هفته آینده نیز ادامه داشته باشد و شرایط نسبتاً خنک‌تری را برای ساعات پایانی روز به همراه آورد.

کارشناس هواشناسی استان ایلام در ادامه با اشاره به وضعیت جوی روزهای پایانی هفته، تصریح کرد: تا اواخر هفته جاری، در برخی نقاط استان به ویژه مناطق مرزی، وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود و این پدیده احتمال بروز گرد و غبار محلی و کاهش کیفیت هوا را در این مناطق افزایش می‌دهد

احمدی‌نژاد با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان، خاطرنشان کرد: افراد مبتلا به بیماری‌های تنفسی و قلبی باید در زمان وزش باد شدید از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و کشاورزان نیز با توجه به احتمال وقوع گرد و غبار، نسبت به محافظت از محصولات خود اقدامات لازم را به عمل آورند.

وی در پایان با توصیه به مصرف مایعات کافی در طول روز، از شهروندان خواست: در ساعات اوج گرما از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض نور مستقیم خورشید پرهیز کنید و فعالیت‌های روزمره خود را به ساعات خنک‌تر روز موکول نماید تا از بروز گرمازدگی و عوارض ناشی از آن جلوگیری شود.