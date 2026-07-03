به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و رامین کاشف‌آذر مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، با حضور جمعی از معاونان و مسئولان دو مجموعه، در محل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) برگزار شد.

در این نشست، آخرین برنامه‌های عملیاتی و هماهنگی‌های مشترک برای ارائه خدمات مطلوب به زائران و مسافران مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تأمین سوخت ناوگان مستقر در پارکینگ شهر فرودگاهی، همچنین پشتیبانی و تغذیه عوامل اجرایی و رانندگان، توسط شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) انجام شود تا خدمات‌رسانی بدون وقفه و با آمادگی کامل ادامه یابد.

مهدی علیزاده با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، این مراسم را رویدادی تاریخی و جلوه‌ای از اقتدار، همبستگی و انسجام ملت ایران دانست و گفت: مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، خار چشم دشمنان انقلاب اسلامی خواهد بود.

وی افزود: مسئولیت انتقال زائران و مسافران از شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) تا نزدیک‌ترین ایستگاه مترو بر عهده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است و این مأموریت با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های ناوگان و در هماهنگی کامل با شهر فرودگاهی انجام خواهد شد.

رامین کاشف‌آذر نیز با تأکید بر آمادگی کامل شهر فرودگاهی برای پشتیبانی از این عملیات بزرگ، اظهار کرد: شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) تمامی ظرفیت‌های خود را برای حمایت از ناوگان شرکت واحد به کار خواهد گرفت تا با تعامل و همکاری نزدیک دو مجموعه، بالاترین سطح کیفیت خدمات و رضایتمندی زائران و مسافران در ایام مراسم وداع و تشییع فراهم شود.

در پایان این نشست، بر استمرار هماهنگی‌های میدانی، پشتیبانی همه‌جانبه از ناوگان و اجرای دقیق برنامه‌های مشترک برای ارائه خدمات ایمن، منظم و در شأن زائران و عزاداران تأکید شد.