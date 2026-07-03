کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی امروز تا اوایل هفته آینده در بیشتر مناطق استان آسمان صاف تا قسمتی ابری و در ساعات بعدازظهر وزش باد به نسبت شدید پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: وزش باد با خیزش گردوخاک، کاهش شعاع دید و افت کیفیت هوا در بیشتر مناطق بهویژه شمال، شرق و مرکز استان همراه است.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) طی ساعات پیش رو بین ۳۷ و ۲۲ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.
به گفته طهماسبی، بادرود گرمترین نقطه استان، امروز دمای ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر را تجربه می کند و حداقل دمای استان از ایستگاه بویین میاندشت با ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر ثبت شده است.
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