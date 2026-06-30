هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای ۱۸ شهرستان استان اصفهان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۲ اعلام کرد: از اواخر وقت چهارشنبه ۱۰ تیرماه تا پنج‌شنبه ۱۱ تیرماه، نفوذ توده گرد و خاک به همراه افزایش سرعت وزش باد، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا را در مناطق مختلف استان به دنبال خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، این سامانه جوی با منشأ افزایش گرد و خاک، موجب فعال شدن کانون‌های گرد و خاک با منشأ داخلی نیز خواهد شد و در نتیجه شاخص کیفیت هوا در مناطق تحت تأثیر افزایش می‌یابد.

طبق اعلام هواشناسی، مناطق شمال، شرق و مرکز استان اصفهان از جمله آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار، لنجان، زواره، فلاورجان، کاشان، کبوترآباد، کوهپایه، مهاباد، نایین، نجف‌آباد، نطنز، ورزنه و شهر اصفهان در محدوده اثر این سامانه قرار دارند.

در این هشدار آمده است که کاهش دید و اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در مسیرهای کویری و برون‌شهری، احتمال آسیب به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه‌های درختان کهنسال و خسارت به محصولات کشاورزی از جمله مخاطرات این پدیده است.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان همچنین توصیه کرد: شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، از ماسک استفاده کنند، مراکز بهداشتی و درمانی در آماده‌باش باشند، تدابیر ایمنی در فعالیت‌های عمرانی رعایت شود، سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی مستحکم‌سازی شوند و از پارک خودرو در مجاورت درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری شود.

در بخش دیگری از این هشدار تأکید شده است: رانندگان به‌ویژه در تردد خودروهای سبک و خودروهایی با سطح جانبی زیاد، با احتیاط بیشتری در محورهای استان تردد کنند.