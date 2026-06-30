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۹ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۳

هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای ۱۸ شهرستان استان اصفهان صادر شد

هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای ۱۸ شهرستان استان اصفهان صادر شد

اصفهان- اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی از نفوذ توده گرد و خاک به استان خبر داد و اعلام کرد این شرایط از اواخر وقت چهارشنبه پنج‌شنبه در ۱۸ شهرستان استان حاکم است.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۲ اعلام کرد: از اواخر وقت چهارشنبه ۱۰ تیرماه تا پنج‌شنبه ۱۱ تیرماه، نفوذ توده گرد و خاک به همراه افزایش سرعت وزش باد، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا را در مناطق مختلف استان به دنبال خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، این سامانه جوی با منشأ افزایش گرد و خاک، موجب فعال شدن کانون‌های گرد و خاک با منشأ داخلی نیز خواهد شد و در نتیجه شاخص کیفیت هوا در مناطق تحت تأثیر افزایش می‌یابد.

طبق اعلام هواشناسی، مناطق شمال، شرق و مرکز استان اصفهان از جمله آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار، لنجان، زواره، فلاورجان، کاشان، کبوترآباد، کوهپایه، مهاباد، نایین، نجف‌آباد، نطنز، ورزنه و شهر اصفهان در محدوده اثر این سامانه قرار دارند.

در این هشدار آمده است که کاهش دید و اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در مسیرهای کویری و برون‌شهری، احتمال آسیب به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه‌های درختان کهنسال و خسارت به محصولات کشاورزی از جمله مخاطرات این پدیده است.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان همچنین توصیه کرد: شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، از ماسک استفاده کنند، مراکز بهداشتی و درمانی در آماده‌باش باشند، تدابیر ایمنی در فعالیت‌های عمرانی رعایت شود، سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی مستحکم‌سازی شوند و از پارک خودرو در مجاورت درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری شود.

در بخش دیگری از این هشدار تأکید شده است: رانندگان به‌ویژه در تردد خودروهای سبک و خودروهایی با سطح جانبی زیاد، با احتیاط بیشتری در محورهای استان تردد کنند.

کد مطلب 6874952

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