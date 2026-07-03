به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فراهم شدن مقدمات برگزاری باشکوه ترین رویداد تاریخی کشور در بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، امیر سرتیپ علیرضا شیخ، معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز با صدور فرمانی رسمی، فعالیت زائر شهرها، مواکب و پادگانهای ارتش را برای ارائه خدمات گسترده به زائران و عزاداران افتتاح کرد.



بر اساس این گزارش، آیین افتتاحیه در ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از زائر شهرهای ارتش در تهران برگزار شد. با فرمان امیر شیخ، شبکه گستردهای از امکانات و نیروهای انسانی ارتش شامل پادگان ها، مواکب، زائرشهر ها و مراکز آموزشی، فعالیت خود را از صبح امروز لحظه آغاز کرده و تا پایان کامل مراسم به صورت ۲۴ ساعته به خدمترسانی ادامه خواهند داد.



امیر سرتیپ شیخ در جمع خبرنگاران، با اشاره به تلاش های شبانه روزی همکاران خود در روزهای گذشته، خاطرنشان کرد: "شاهد فعالیت ۲۴ ساعته همکاران عزیزم در ارتش جمهوری اسلامی ایران برای آمادهسازی شهرها، مواکب و پادگانهای ارتش در حوزه ماموریتی هستیم. این آمادهسازی برای خدمترسانی به مردم غیور ایران اسلامی صورت گرفته است؛ مردمی که اراده کردند بزرگترین حادثه تاریخی کشور را رقم بزنند و در دفاع از اندیشههای ارزشی حضرت امام، پای کار آمدند تا این بزرگترین رستاخیز مردمی را در حمایت از کشور، امام و رهبرشان به نمایش بگذارند."



معاون اجرایی ارتش با تأکید بر آغاز فعالیت از روزهای گذشته در کلیه یگان های ارتش در تهران، افزود: "امروز در ظاهر شهر ارتش در ستاد ارتش، شاهد آغاز فعالیت این عزیزان برای خدمترسانی هستیم. انشاءالله از همین ساعت، اعلام آمادگی و خدمترسانی را تا پایان مراسم به صورت ۲۴ ساعته خواهیم داشت. کلیه پادگانها، مواکب، زائر شهر ها و نیروهای انسانی ماموریت یافته برای امداد و نجات در سطح دانشگاه ها و مراکز آموزشی، کار خود را از الان آغاز می کنند."



امیر شیخ در پایان با اعلام رسمی آغاز ماموریت به بخشهای مختلف، خطاب به نیروهای چهارگانه ارتش تصریح کرد: "شبکه ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروهای چهارگانه، آغاز فعالیت مواکب، زائر شهرها و فعالیت پادگانهای ارتش را برای خدمترسانی به مردم غیور و انقلابی جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنم. از همین لحظه به صورت ۲۴ ساعته تا پایان مراسم، خدمت رسانی را آغاز کنید و انشاءالله همه عزیزان با تمام قوت در راه خدمت به این مردم، از تمام سرمایه ها و داشته های خود استفاده کنند.



گفتنی است، ارتش جمهوری اسلامی ایران با راهاندازی زائر شهرها و مواکب متعدد در سطح تهران و حومه، خدمات متنوعی از جمله اسکان، پذیرایی، خدمات درمانی و امدادی را به زائران شرکتکننده در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب ارائه خواهد کرد.