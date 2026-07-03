حجتالاسلام سید جواد حیدریطبا در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان، با اشاره به جایگاه مردم در صحنههای مختلف انقلاب اسلامی اظهار کرد: مردم مؤمن و خداجوی ایران، مردمی مبعوثشده در مسیر ایمان، توکل، توسل و ولایتمداری هستند.
وی افزود: مردم، امید و پشتوانه نظام مقدس جمهوری اسلامی را در همین میدان میدانند و پای آن ایستادهاند و پرچم این نهضت، به صاحب اصلی آن خواهد رسید و مردم ایران با همان روحیهای که از عاشوراییان آموختهاند، مسیر خود را ادامه میدهند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی نطنز خاطرنشان کرد: این ملت، ملتِ ایستادگی است و اجازه نخواهد داد ارادهاش تضعیف شود و این مردم مبعوث شده، مردمی هستند که در صحنه ماندهاند و میدان را خالی نمیکنند.
حیدریطبا تصریح کرد: شورای نگهبان یکی از مهمترین ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی است و تشخص این نظام، به قانون اساسی و امر مقدس ولایت فقیه گره خورده است. فقهای محترم و حقوقدانان شورای نگهبان باید بار دیگر این مبانی را مرور کنند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی نطنز ادامه داد: مشروعیت نظام اسلامی در پیوند با ولایت فقیه معنا پیدا میکند و هر فردی که در هر مقام و منصبی نسبت به ولایت فقیه موضعگیری کند، باید بداند که ملاک، التزام عملی به ولایت و حکم تنفیذ ولی فقیه، نایب امام زمان(عج)، است.
حیدریطبا یادآور شد: مردم عزادار و داغدیده ایران، این حقیقت را با تمام وجود باور دارند و همچنان پشتیبان این میدان خواهند بود.
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