امام جمعه رشت: جامعه قبل از انقلاب مملو از فساد آشکار بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه رشت پس از سفارش خود و نمازگزاران به تقوای الهی، به تبیین دوازدهمین وظیفه حاکم الهی و مدیران جامعه اسلامی پرداخت و با اشاره به اینکه در جامعه سالم از سقوط افراد در لبه پرتگاه جلوگیری می‌شود، اظهار کرد: اگر در جامعه اسلامی عده‌ای آشکارا مرتکب معصیت شوند، حاکم اسلامی در رأس و همه مدیران موظفند جلوی آنان را بگیرند.

وی با مقایسه جامعه ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی، افزود: جامعه قبل از انقلاب مملو از فساد، تبهکاری و انواع معاصی بود و در چنین بستری، نوجوانان و جوانان نمی‌توانستند رشد کنند، اما بعد از انقلاب، نظام تمدنی اسلام بر پایه جلوگیری از گناه آشکار شکل گرفته است.

آیت‌الله فلاحتی با تأکید بر اینکه کار فرهنگی به جای خود محترم است، تصریح کرد: وقتی کار فرهنگی تأثیرگذار نشد و عده‌ای ولنگاری کرده و حدود الهی را رعایت نکنند، وظیفه رهبران و مسئولان و مدیران اسلامی ایستادن در برابر آنهاست. هم کتاب خدا و هم پیامبر و اهل بیت (ع) در مواضع گوناگون به این وظیفه تصریح کرده‌اند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به مصادیق گناه آشکار، خاطرنشان کرد: کسانی که در نوزدهم دی به مساجد اهانت کرده و قرآن آتش زدند، مرتکب گناه بزرگ شدند. این افراد فریب شیطان را خوردند و باید مجازات خود را ببینند.

امام جمعه رشت در ادامه به مناسبت‌های پیش‌رو اشاره کرد و گفت: شنبه ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی است. به همه نیروهای مسلح که در جنگ نابرابر در کنار سپاه عزیز ایستادند و حماسه آفریدند، تبریک عرض می‌کنم.

وی یکشنبه را اول ذی‌القعده، ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر و آغاز هفته کرامت دانست و افزود: به همه دختران نوجوان و جوان سرزمین پاک ایران تبریک عرض می‌کنم. درود و سلام خدا بر دختران جوان پاک این مرز و بوم و بر ارواح شهدایی که در این ایام توسط جنایتکاران صهیونی و آمریکایی شهید شدند.

اشاره به رهبر جوان و توصیه‌های سه‌گانه

امام جمعه رشت به سه نکته از پیام اخیر ایشان در ۲۰ فروردین اشاره کرد و گفت: اولاً مردم عزیزمان به یکدیگر توجه کرده و رعایت حال همدیگر را داشته باشند؛ دوم اینکه مراقبت از گوش‌های خود بکنند چون گوش پنجره مغز و قلب است؛ و سوم اینکه زنده نگه داشتن انتقام از خون شهیدان و رهبر را در نظر داشته باشند.

وی با استناد به بیانات رهبر جوان افزود: همه آحاد ملت سعی در مراعات یکدیگر داشته باشیم تا فشار کمتری بر اقشار مختلف وارد گردد. این کمبودها که اثر طبیعی هر جنگی است، در کشور ما به لطف تلاش‌های برادران و خواهران در دولت و نهادهای مختلف تا حد قابل توجهی مدیریت شده است.

آیت‌الله فلاحتی با تأکید بر توصیه رهبری در خصوص مراقبت از گوش‌ها، تصریح کرد: در مقابل رسانه‌های تحت حمایت دشمن یا همسو با ایشان، مراقبت از گوش امری لازم است. آن رسانه‌ها خیرخواه کشور و ملت ایران نیستند. ممکن است گاهی ۱۰ خبر راست بگویند اما آدم عاقل فریب نمی‌خورد. اساساً توصیه رهبری این است که مواجهه با رسانه‌های دشمن را ترک کنیم و اصلاً به آنها توجه نکنیم.

امام جمعه رشت در پایان با اشاره به سقوط هواپیمای آواکس دشمن در همین ایام، خاطرنشان کرد: دستور رهبری این است که ملت ایران به رسانه‌های دشمن توجه نکند چون همین توجه یک تأثیر منفی می‌گذارد.