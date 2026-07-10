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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

فتاح‌دماوندی: مسئولان با تکیه بر حمایت مردم تصمیم‌های بزرگ بگیرند

فتاح‌دماوندی: مسئولان با تکیه بر حمایت مردم تصمیم‌های بزرگ بگیرند

دماوند- امام جمعه دماوند گفت: حضور گسترده مردم در صحنه، پشتوانه تصمیم‌های بزرگ کشور است و مسئولان باید با تکیه بر این سرمایه اجتماعی، در مسیر تأمین منافع ملی و حل مسائل کشور گام بردارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌دماوندی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، بر ضرورت وحدت، همدلی و پشتیبانی از تصمیم‌های کلان کشور تأکید کرد.

وی اظهار کرد: حضور گسترده مردم در صحنه، پشتوانه‌ای ارزشمند برای مسئولان است تا با اتکا به این سرمایه اجتماعی، تصمیم‌های بزرگ و اثرگذار را در مسیر تأمین منافع کشور اتخاذ کنند.

امام جمعه دماوند با اشاره به لزوم حفظ انسجام داخلی افزود: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به وحدت سیاسی، همدلی ملی و صرفه‌جویی اقتصادی نیاز دارد و همه باید برای عبور از مشکلات در کنار یکدیگر باشند.

فتاح‌دماوندی همچنین با تأکید بر نقش تقوا در زندگی فردی و اجتماعی، خاطرنشان کرد: تقوا زمینه‌ساز خیر دنیا و آخرت است و جامعه اسلامی با تمسک به این اصل، می‌تواند در برابر چالش‌ها با اقتدار ایستادگی کند.

وی در پایان بر ضرورت پیگیری حقوق ملت در عرصه‌های مختلف و حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد.

کد مطلب 6883901

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