تشییع میلیونی رهبر شهید نمایش اقتدار ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبههای نماز جمعه این هفته محمودآباد با اشاره به برکات تشییع میلیونی رهبر شهید اظهار کرد: حضور گسترده مردم در این آیین، صرفاً یک مراسم تشییع نیست، بلکه تجدید بیعتی زنده با ولایت فقیه و استمرار راه شهیدان است و ملت ایران با حضور خود، وفاداری و بیعت دوباره با ولایت و رهبر انقلاب را در برابر دیدگان جهانیان به نمایش خواهد گذاشت.
وی افزود: این حضور گسترده موجب تقویت همبستگی ملی و وحدت فراگیر میان اقشار مختلف جامعه میشود و اختلاف سلایق سیاسی را در سایه آرمانهای مشترک انقلاب اسلامی کمرنگ کرده و انسجامی کمنظیر میان مردم ایجاد میکند.
امام جمعه محمودآباد با بیان اینکه تشییع میلیونی رهبر شهید جلوهای از قدرت نرم جمهوری اسلامی است، تصریح کرد: این حماسه مردمی پیام روشنی برای جریانهای معاند داخلی و دشمنان خارجی خواهد داشت و نشان میدهد نظام جمهوری اسلامی همچنان از پشتوانه مردمی مستحکم برخوردار است و هیچ خلأ قدرتی در کشور وجود ندارد.
موسوی ادامه داد: این حضور گسترده همچنین هزینههای راهبردی دشمنان، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی را افزایش میدهد و تمامی محاسبات امنیتی و اطلاعاتی آنان را بر هم خواهد زد، زیرا نشان میدهد شهادت رهبران انقلاب نه تنها موجب تضعیف ملت ایران نمیشود، بلکه غیرت، وحدت و انسجام ملی را تقویت میکند.
وی با اشاره به ابعاد منطقهای این مراسم گفت: حضور مهمانان خارجی و انعکاس جهانی این آیین، جایگاه جمهوری اسلامی ایران را به عنوان محور مقاومت بیش از پیش تثبیت کرده و همبستگی جبهه مقاومت را در سطح منطقه و جهان به نمایش خواهد گذاشت.
امام جمعه محمودآباد خاطرنشان کرد: شکوه این مراسم، سرمایه اجتماعی نظام را افزایش داده و روایت قدرتمندی از اقتدار و مشروعیت جمهوری اسلامی در افکار عمومی جهان ارائه خواهد کرد.
وی همچنین این مراسم را فرصتی برای تبیین سیره و اندیشه رهبر شهید دانست و افزود: تشییع باشکوه، زمینه مناسبی برای بازخوانی شاخصههای رهبری صالح، ارتقای بصیرت عمومی و آشنایی نسل جوان با جایگاه ولایت فقیه فراهم میکند.
موسوی تأکید کرد: مدیریت و ساماندهی این حماسه ملی توسط مردم و نهادهای انقلابی، بار دیگر توانمندیهای داخلی کشور را در عبور از بحرانها به اثبات میرساند و گفتمان «ما میتوانیم» را در عرصه مدیریت ملی تقویت خواهد کرد.
وی در پایان اظهار کرد: حضور گسترده مردم در این آیین، امید اجتماعی و خودباوری ملی را افزایش میدهد و نشان خواهد داد که انقلاب اسلامی همچنان در مسیر پویایی، استحکام و پیشرفت حرکت میکند و شهادت، پایان راه نیست، بلکه آغاز فصل جدیدی از حرکت و بالندگی ملت ایران است.
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